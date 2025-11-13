El secreto milenario del jengibre para aliviar el malestar estomacal y la hinchazón

El jengibre tiene muchas propiedades beneficiosas para el organismo. Un remedio natual para el cuerpo.

El té de jengibre cuenta con diversos beneficios para el organismo Foto: Shutterstock

La salud intestinal es importante y por eso en la actualidad muchos optan por remedios naturales que no sean invasivos. Existe una especia que está entre las más usadas para aliviar la tensión estomacal y la hinchazón. Se trata del jengibre.

Usos del jengibre El jengibre es una raíz que tiene una historia ancestral y además de ser un condimento se usa mucho en la medicina tradicional. No solo aporta un sabor picante y un toque especial sino que además es un aliado potente para terminar con las molestias estomacales.

El jengibre es una de las estrellas de tu cocina. Foto: Archivo El jengibre es una de las estrellas de tu cocina, pero también sirve para mejorar la salud. Foto: Archivo El jengibre tiene una eficacia que reside en sus aceites esenciales y en sus compuestos activos como los gingeroles y los shogaoles. Ellos no solo le dan el sabor característico sino también las propiedades terapéuticas.

Con el jengibre se puede decir adiós a los gases y a las náuseas porque sus compuestos actúan en el intestino y en el estómago como antagonistas de la serotonina para combatir las flatulencias y los espasmos.

Por otra parte, esta especia permite mejorar la absorción y ayuda al organismo a procesar los alimentos de manera eficiente. También combate la inflación, ayuda contra el mareo y las molestias abdominales. Tiene efectos antioxidantes, analgésicos y antibacterianos.