El secreto milenario del jengibre para aliviar el malestar estomacal y la hinchazón
El jengibre tiene muchas propiedades beneficiosas para el organismo. Un remedio natual para el cuerpo.
La salud intestinal es importante y por eso en la actualidad muchos optan por remedios naturales que no sean invasivos. Existe una especia que está entre las más usadas para aliviar la tensión estomacal y la hinchazón. Se trata del jengibre.
Usos del jengibre
El jengibre es una raíz que tiene una historia ancestral y además de ser un condimento se usa mucho en la medicina tradicional. No solo aporta un sabor picante y un toque especial sino que además es un aliado potente para terminar con las molestias estomacales.
El jengibre tiene una eficacia que reside en sus aceites esenciales y en sus compuestos activos como los gingeroles y los shogaoles. Ellos no solo le dan el sabor característico sino también las propiedades terapéuticas.
Con el jengibre se puede decir adiós a los gases y a las náuseas porque sus compuestos actúan en el intestino y en el estómago como antagonistas de la serotonina para combatir las flatulencias y los espasmos.
Por otra parte, esta especia permite mejorar la absorción y ayuda al organismo a procesar los alimentos de manera eficiente. También combate la inflación, ayuda contra el mareo y las molestias abdominales. Tiene efectos antioxidantes, analgésicos y antibacterianos.
Por otra parte, el jengibre es una fuente de minerales como potasio, fósforo, magnesio y hierro.
Una de las maneras más populares de incorporar el jengibre es preparando una infusión con la raíz fresca. Cortar un trozo y añadir agua hirviendo. También se puede usar como condimento en polvo.