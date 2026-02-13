Explosión tropical receta de mousse de mango perfecta para el verano en casa
Refrescá tus días de calor con esta receta de mousse de mango, un postre suave, tropical y perfecto para disfrutar el verano con una cucharada bien fresca.
Nada mejor que un postre fresco para disfrutar el verano, y esta receta de mousse de mango es ideal para esos días de calor en los que buscás algo dulce y liviano. Cremosa, suave y con un sabor tropical irresistible, se prepara en pocos pasos y queda perfecta para una merienda especial o como cierre de una comida con amigos.
Rinde: 4 a 6 porciones
Ingredientes
2 mangos maduros grandes.
200 ml de crema de leche bien fría.
3 cucharadas de azúcar.
1 clara de huevo.
1 sobre de gelatina sin sabor (7 g).
3 cucharadas de agua.
Jugo de ½ limón.
Esencia de vainilla (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Pelá los mangos, retirales el carozo y procesá la pulpa hasta lograr un puré bien liso.
2. Agregá el jugo de limón y dos cucharadas de azúcar al puré. Mezclá y reservá en la heladera.
3. Hidratá la gelatina con el agua durante unos minutos y luego llevala al microondas por 10 segundos para disolverla.
4. Sumá la gelatina tibia al puré de mango e integrá bien.
5. Batí la crema de leche con una cucharada de azúcar hasta que esté semimontada.
6. En otro bowl, batí la clara a punto nieve.
7- Incorporá la crema al puré con movimientos envolventes y luego agregá la clara suavemente.
8. Distribuí en copas y llevá a la heladera al menos 3 horas hasta que tome consistencia.
De la cocina a tu casa
Esta mousse es una bomba tropical: el mango aporta vitaminas A y C, ideales para el verano. Podés conservarla tapada en heladera hasta 48 horas; incluso queda riquísima bien fría al día siguiente, cuando los sabores se asientan aún más. ¡Listo postre!.