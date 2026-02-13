Explosión tropical receta de mousse de mango perfecta para el verano en casa

Nada mejor que un postre fresco para disfrutar el verano, y esta receta de mousse de mango es ideal para esos días de calor en los que buscás algo dulce y liviano. Cremosa, suave y con un sabor tropical irresistible, se prepara en pocos pasos y queda perfecta para una merienda especial o como cierre de una comida con amigos.

1 sobre de gelatina sin sabor (7 g).

1. Pelá los mangos , retirales el carozo y procesá la pulpa hasta lograr un puré bien liso.

2. Agregá el jugo de limón y dos cucharadas de azúcar al puré . Mezclá y reservá en la heladera.

3. Hidratá la gelatina con el agua durante unos minutos y luego llevala al microondas por 10 segundos para disolverla.

4. Sumá la gelatina tibia al puré de mango e integrá bien.

5. Batí la crema de leche con una cucharada de azúcar hasta que esté semimontada.

6. En otro bowl, batí la clara a punto nieve.

7- Incorporá la crema al puré con movimientos envolventes y luego agregá la clara suavemente.

8. Distribuí en copas y llevá a la heladera al menos 3 horas hasta que tome consistencia.

Suave y aireada ideal para este verano La receta de mousse de mango se popularizó en climas tropicales porque es fresca, liviana y no requiere horno. Shutterstock

De la cocina a tu casa

Esta mousse es una bomba tropical: el mango aporta vitaminas A y C, ideales para el verano. Podés conservarla tapada en heladera hasta 48 horas; incluso queda riquísima bien fría al día siguiente, cuando los sabores se asientan aún más. ¡Listo postre!.