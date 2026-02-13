Presenta:

Explosión tropical receta de mousse de mango perfecta para el verano en casa

Refrescá tus días de calor con esta receta de mousse de mango, un postre suave, tropical y perfecto para disfrutar el verano con una cucharada bien fresca.

Candela Spann

Placer en cada cucharada: receta de mousse de mango estrella del verano.

Nada mejor que un postre fresco para disfrutar el verano, y esta receta de mousse de mango es ideal para esos días de calor en los que buscás algo dulce y liviano. Cremosa, suave y con un sabor tropical irresistible, se prepara en pocos pasos y queda perfecta para una merienda especial o como cierre de una comida con amigos.

Cuando quieras destacar prepará esta mousse

Rinde: 4 a 6 porciones

Ingredientes

  • 2 mangos maduros grandes.

  • 200 ml de crema de leche bien fría.

  • 3 cucharadas de azúcar.

  • 1 clara de huevo.

  • 1 sobre de gelatina sin sabor (7 g).

  • 3 cucharadas de agua.

  • Jugo de ½ limón.

  • Esencia de vainilla (opcional).

Paso a paso ¡muy fácil!

1. Pelá los mangos, retirales el carozo y procesá la pulpa hasta lograr un puré bien liso.

2. Agregá el jugo de limón y dos cucharadas de azúcar al puré. Mezclá y reservá en la heladera.

3. Hidratá la gelatina con el agua durante unos minutos y luego llevala al microondas por 10 segundos para disolverla.

4. Sumá la gelatina tibia al puré de mango e integrá bien.

5. Batí la crema de leche con una cucharada de azúcar hasta que esté semimontada.

6. En otro bowl, batí la clara a punto nieve.

7- Incorporá la crema al puré con movimientos envolventes y luego agregá la clara suavemente.

8. Distribuí en copas y llevá a la heladera al menos 3 horas hasta que tome consistencia.

Suave y aireada ideal para este verano
La receta de mousse de mango se popularizó en climas tropicales porque es fresca, liviana y no requiere horno.

De la cocina a tu casa

Esta mousse es una bomba tropical: el mango aporta vitaminas A y C, ideales para el verano. Podés conservarla tapada en heladera hasta 48 horas; incluso queda riquísima bien fría al día siguiente, cuando los sabores se asientan aún más. ¡Listo postre!.

