Galletas de limón caseras: la receta más fresca y fácil de hacer
Probá hacer esta receta sencilla con ingredientes básicos y un resultado increíble. Ideales para acompañar el café o un té a la tarde.
El encanto de las galletas de limón reside en su frescura y ese toque cítrico que las hace riquísimas. Son el tipo de receta que nunca sobra, porque siempre hay una excusa para preparar una tanda. Hacerlas en casa es mucho más fácil de lo que parece, y el resultado vas a ver que supera cualquier versión comprada.
Ingredientes:
- 200 g de harina común
- 100 g de manteca a temperatura ambiente
- 100 g de azúcar
- 1 huevo
- Ralladura de 1 limón
- Jugo de ½ limón
- ½ cucharadita de polvo de hornear
Te Podría Interesar
Paso a paso de la receta:
- Precalentá el horno a 180 °C y prepará una bandeja con papel manteca.
- En un bol, batí la manteca con el azúcar hasta lograr una crema suave.
- Agregá el huevo, la ralladura y el jugo de limón. Mezclá bien.
- Incorporá la harina con el polvo de hornear, hasta obtener una masa lisa.
- Formá pequeñas bolitas con la masa y colocalas en la bandeja.
- Aplastalas ligeramente con la palma de la mano.
- Horneá durante 12-15 minutos, hasta que los bordes estén dorados.
- Dejá enfriar en una rejilla antes de guardar en un frasco hermético.