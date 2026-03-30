Receta de pancitos saborizadas de salame: el hit de cualquier picada

Esta receta de pancitos saborizados de salame es ideal para quienes buscan un pan casero con mucho sabor. Con una miga suave y el toque intenso del salame , son perfectos para picadas, sándwiches o para acompañar el mate . Fáciles de hacer y muy rendidores, te van a encantar.

Una receta que te la pedirán una y otra vez

1- Disolvé la levadura en el agua tibia con el azúcar .

2- En un bowl, mezclá la harina con la sal .

3- Incorporá la mezcla de levadura y el aceite .

4- Amasá hasta lograr una masa suave.

5- Agregá el salame cortado en cubitos y el orégano.

6- Integrá bien y dejá levar hasta que duplique su tamaño.

7- Formá bollitos y colocalos en una placa.

8- Dejá levar nuevamente.

9- Llevá a horno medio hasta que estén dorados.

10- Dejá enfriar antes de servir.

Nada más reconfortante que el aroma a pancitos caseros La receta admite agregar queso u otras especias. Minuto Neuquén

De la cocina a la mesa

Esta receta de pancitos saborizados de salame es perfecta para sumar a cualquier picada o reunión. El sabor intenso del salame combinado con la suavidad del pan crea una combinación irresistible. El secreto está en distribuir bien el salame para que cada bocado tenga sabor. Son ideales para comer solos o armar mini sándwiches. Sin dudas, son simples, sabrosos y muy versátiles que siempre suma en la mesa argentina. ¡Disfrutá cada bocado!.