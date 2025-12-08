Un classicazo Infalible: receta de tapenade de aceitunas negras con pocos ingredientes
Una receta que combina intensidad y frescura, ideal para acompañar panes caseros o grisines. Tapenade de aceitunas negras para asombrar.
Si te gustan los sabores intensos y mediterráneos, esta receta de tapenade de aceitunas negras es ideal para sumar a tus picadas, bruschettas o sándwiches. Se prepara en pocos minutos, lleva ingredientes súper accesibles y tiene una textura untuosa que realza cualquier pan.
Rinde: 1 frasco chico (aprox. 6 a 8 porciones).
Te Podría Interesar
Ingredientes para un tapenade perfecto
-
200 g de aceitunas negras sin carozo.
1 cucharada de alcaparras.
2 filetes de anchoas (opcional pero tradicional).
1 diente de ajo.
2 cucharadas de aceite de oliva.
Jugo de ½ limón.
Pimienta negra.
Tomillo o romero (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Colocá las aceitunas negras en un colador y enjuagalas apenas para quitar el exceso de sal. Dejalas escurrir bien.
2. En el vaso de una procesadora, agregá las aceitunas, las alcaparras, las anchoas y el ajo picado.
3. Procesá en pulsos cortos para que no se convierta en un puré; la idea es lograr una textura pastosa pero con pequeños trocitos.
4. Agregá el aceite de oliva y seguí procesando suavemente hasta integrar.
5. Sumá un chorrito de jugo de limón para darle frescura y rectificá con pimienta negra.
6. Si te gusta con un toque herbal, incorporá una pizca de tomillo o romero.
7. Probá y ajustá a tu gusto: más limón, más aceite o un toque extra de alcaparras si querés más intensidad.
8. Pasá la mezcla a un frasco limpio y dejá reposar al menos 30 minutos antes de servir para que los sabores se asienten.
El tapenade proviene de la región de Provenza y su nombre deriva de tapenas, que significa alcaparras en dialecto provenzal. Para conservarlo, guardalo en un frasco hermético en la heladera hasta una semana, siempre cubierto con un chorrito de aceite de oliva para mantener su frescura. ¡Irresistible!.