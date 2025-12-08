Bocados que enamoran: receta de salchichas envueltas en masa doradita
Una receta de bocaditos rápidos, económicos y rendidores que siempre salvan cualquier picada o reunión improvisada.
Si buscás una receta fácil, rendidora y que siempre guste, estas salchichas envueltas en masa son un golazo para cualquier picada o cumpleaños. Se hacen en pocos minutos, llevan ingredientes súper accesibles y salen doraditas y tentadoras. Es una receta ideal para resolver un antojo salado sin esfuerzo y con resultados que encantan a todos.
Rinde: 16 a 20 bocaditos
Ingredientes para unas salchichas perfectas
-
1 paquete de salchichas tipo Viena.
1 lámina de masa hojaldrada o criolla.
1 huevo.
1 cucharada de leche.
Semillas de sésamo o queso rallado (opcional).
Mostaza o kétchup para acompañar.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Cortá las salchichas al medio para obtener piezas más pequeñas y fáciles de manejar.
2. Extendé la masa sobre la mesada y cortá tiras de aproximadamente 2 cm de ancho.
3. Mezclá el huevo con la leche y reservá para pincelar.
4. Envolvé cada media salchicha con una tira de masa, dejando la unión hacia abajo para que no se abra al cocinarse.
5. Acomodá los rollitos en una placa con papel manteca.
6. Pincelalos con la mezcla de huevo y leche para lograr un dorado parejo.
7. Si querés, espolvoreá sésamo o queso rallado por encima para sumar sabor y textura.
8. Horneá a 190 °C durante 15 a 18 minutos o hasta que estén bien dorados.
9. Servilos calentitos con las salsas que más te gusten.
Estos bocaditos de salchichas con masa son la versión casera del famoso pigs in a blanket, un clásico de fiestas en Estados Unidos desde los años 50. Para conservarlos, guardalos en un recipiente hermético en la heladera hasta 3 días. Para recalentarlos y recuperar la crocancia, bastan unos minutos en horno suave. ¡Preparalos!.