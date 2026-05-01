Estos son los 10 nombres más populares para niños en 2026, según la inteligencia artificial

Un análisis de inteligencia artificial revela los nombres para niños que marcarán tendencia en 2026, combinando tradición y modernidad.

Estos fueron los nombres de niño seleccionados por la IA. Foto: Shutterstock

Elegir el nombre de un hijo es una de las decisiones más significativas para cualquier familia. En este proceso, la inteligencia artificial se ha convertido en una aliada inesperada de inspiración, analizando tendencias globales y patrones culturales para anticipar cuáles serán los nombres más elegidos en 2026.

La tendencia actual muestra un equilibrio fascinante: mientras los nombres con raíces bíblicas e históricas mantienen su peso cultural, crecen con fuerza las opciones breves y modernas que funcionan bien tanto en la infancia como en la adultez.

Los 10 nombres de niños más populares en 2026 Mateo: un clásico indiscutido que lidera los rankings globales por su tradición y vigencia.

Santiago: un nombre con gran peso histórico que sigue siendo de los preferidos en el mundo hispano.

Thiago: la combinación perfecta entre tradición y modernidad que ha ganado terreno en la última década.

Noah: corto, global y con un estilo internacional que lo hace adaptable a cualquier cultura.

Benjamín: un nombre bíblico que se mantiene firme por su calidez y elegancia.

Luca: la variante italiana que es tendencia por su simpleza y frescura.

Enzo: elegido por su fuerza y brevedad, una de las opciones más modernas de la lista.

León: un nombre corto con un significado potente que gana cada vez más adeptos.

Valentín: transmite dulzura y carácter, consolidándose como una opción sofisticada.

Bautista: un nombre tradicional que ha tenido un fuerte resurgimiento en los últimos años. nombres (2).jpg Nombres cortos y globales como Noah y Luca ganan terreno por su simpleza y estilo internacional. Foto: Archivo