La sinceridad de Tomás Bottari para reconocer lo que muchos prefieren callar

Tomás Bottari fue uno de los puntos más altos de Independiente Rivadavia en el empate 1 a 1 frente a Fluminense y, una vez terminado el encuentro, dejó en claro la mezcla de sensaciones que quedó en el plantel azul tras dejar escapar la victoria sobre el final.

El volante reconoció que el equipo terminó con bronca por cómo se dio el empate del conjunto brasileño, aunque también valoró el enorme presente que atraviesa la Lepra en la Copa Libertadores.

“Queda esa sensación caliente porque el partido se nos escapa al final, por un error mío, pero también estamos contentos por lo que venimos logrando como grupo y como club”, expresó Bottari tras el encuentro en el Malvinas Argentinas.

La Lepra se clasificó 2 fechas antes del cierre de la zona de grupos.

El mediocampista consideró que Independiente había logrado controlar gran parte del desarrollo y que la victoria parecía encaminada antes del gol de Kennedy en el cierre.

“Creo que la victoria nos quedaba bien porque el partido estaba bastante controlado. En mi caso, una pérdida termina derivando en el empate de ellos y eso da bronca”, reconoció con autocrítica.

Más allá del sabor amargo por los dos puntos que se escaparon, Bottari destacó el momento histórico que atraviesa la institución mendocina, que ya aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores en su primera participación internacional.

Ahora, con la clasificación sellada y el reconocimiento continental creciendo partido a partido, el futbolista aseguró que el grupo ya empieza a enfocarse en el próximo objetivo.

“Esto sigue y ahora ya tenemos que pensar en el torneo local”, cerró el buen volante central del conjunto Leproso.