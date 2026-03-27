Franco Colapinto finalizó en el 16º puesto y Gasly fue 15° en la FP1 del Gran Premio de Japón

Franco Colapinto vivió por primera vez en su carrera lo que es correr en el mítico e histórico circuito de Suzuka. En la FP1 del Gran Premio de Japón, el pilarense de 22 años conoció un nuevo circuito para él y quedó en claro que además de ser una prueba de entrenamientos libres también fue de reconocimiento de la pista.

Franco Colapinto terminó 15° en la FP1 del GP de Japón Es por ello que tras dar cuatro vueltas rápida, el piloto de Alpine tuvo como mejor giro un tiempo de 1:33.361 que lo posicionó en el puesto XXX. A pesar de que no terminó dentro del top 10, el número 43 tomó mucha confianza de cara a lo que será las dos prácticas, la clasificación y la carrera del domingo, y se espera que vaya mejorando sus marcas en cada sesión que afronte.

Franco Colapinto mejoró su tiempo en la FP1 del GP de Japón @SC_ESPN Por su parte, su compañero de equipo, Pierre Gasly, tampoco logró sacar mucha diferencia con el ritmo (a diferencia de lo que mostró en China) y finalizó la primera práctica en el puesto 15° con un tiempo de 1:32.978.

Russell sigue volando y Mercedes impone condiciones en Suzuka En cuanto a la parte alta de la clasificación, Mercedes impuso condiciones una vez más. Con un tiempazo de 1:31.666, George Russell finalizó en el primer puesto y quedó por delante de su compañero de equipo, Kimi Antonelli (1:31.692).

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1 Russell

2 Antonelli

3 Norris #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/UFQDr2Q5Uu — Formula 1 (@F1) March 27, 2026 Detrás de la escudería alemana se ubicó el vigente campeón del mundo, Lando Norris, quien sufrió problemas en su monoplaza durante los primeros minutos de la práctica, pero luego pudo salir a la pista a marcar tiempos. Oscar Piastri fue 4° mientras que las Ferraris terminaron 5° y 6°.