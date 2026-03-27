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Franco Colapinto fue 16° en la primera práctica en Suzuka.
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Franco Colapinto finalizó en el 16º puesto y Gasly fue 15° en la FP1 del Gran Premio de Japón

Franco Colapinto vivió su primera experiencia en Suzuka y concluyó la primera tanda de entremientos libres en el puesto 16° con un tiempo de 1:33.361.

Luciano Chiapasco

Luciano Chiapasco

Franco Colapinto vivió por primera vez en su carrera lo que es correr en el mítico e histórico circuito de Suzuka. En la FP1 del Gran Premio de Japón, el pilarense de 22 años conoció un nuevo circuito para él y quedó en claro que además de ser una prueba de entrenamientos libres también fue de reconocimiento de la pista.

Franco Colapinto terminó 15° en la FP1 del GP de Japón

Es por ello que tras dar cuatro vueltas rápida, el piloto de Alpine tuvo como mejor giro un tiempo de 1:33.361 que lo posicionó en el puesto XXX. A pesar de que no terminó dentro del top 10, el número 43 tomó mucha confianza de cara a lo que será las dos prácticas, la clasificación y la carrera del domingo, y se espera que vaya mejorando sus marcas en cada sesión que afronte.

Franco Colapinto mejoró su tiempo en la FP1 del GP de Japón

Por su parte, su compañero de equipo, Pierre Gasly, tampoco logró sacar mucha diferencia con el ritmo (a diferencia de lo que mostró en China) y finalizó la primera práctica en el puesto 15° con un tiempo de 1:32.978.

Russell sigue volando y Mercedes impone condiciones en Suzuka

En cuanto a la parte alta de la clasificación, Mercedes impuso condiciones una vez más. Con un tiempazo de 1:31.666, George Russell finalizó en el primer puesto y quedó por delante de su compañero de equipo, Kimi Antonelli (1:31.692).

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Detrás de la escudería alemana se ubicó el vigente campeón del mundo, Lando Norris, quien sufrió problemas en su monoplaza durante los primeros minutos de la práctica, pero luego pudo salir a la pista a marcar tiempos. Oscar Piastri fue 4° mientras que las Ferraris terminaron 5° y 6°.

¿Cómo sigue la agenda de Colapinto en Japón?

Ahora, a las 3:00 (hora de Argentina), Franco Colapinto volverá a salir a la pista para disputar la segunda tanda de entrenamientos libres en Suzuka. Más tarde, a las 23:30 completará la última sesión de prácticas antes de la prueba de clasificación del sábado a las 3:00. Finalmente, el domingo a las 2:00 se correrá el Gran Premio de Japón.

Franco Colapinto 3x2
Colapinto buscará mejorar sus tiempos en la FP2 de Japón.

Colapinto buscará mejorar sus tiempos en la FP2 de Japón.

El minuto a minuto de Colapinto en la FP1 de Japón

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Fin de la FP1 en Japón: Colapinto 16° y Russell volvió a marcar el dominio de Mercedes

Franco Colapinto cerró su primera participación en el circuito de Suzuka en el puesto 16° al marcar un tiempo de 1:33.361. Por su parte, George Russell voló (como es de costumbre) con su Mercedes y quedó en lo más alto de la tabla de clasificación con un giro de 1:31.666. Antonelli fue 2° y Norris completó el podio.

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Colapinto sube al puesto 16° y está detrás de Gasly

El argentino completó una muy buena vuelta, tras acumular confianza en una pista absolutamente desconocida para él. Con un tiempo de 1:33.361, está a seis décimas de su compañero de equipo y a poco más de un segundo y medio de la punta.

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Colapinto sigue mejorando sus tiempos y también sube posiciones

En su cuarta vuelta rápida, el pilarense giró en un tiempo de 1:33.934 y logró avanzar dos puestos para ubicarse en el 18° lugar.

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Colapinto suma vueltas y experiencia en Suzuka

El argentino fue bajando su registro y pasó del 1:35.687 al 1:35.167 para ser 17°, a tres segundos y fracción de la punta, que volvió a las manos de Mercedes.

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Colapinto mejoró su tiempo, pero no logra salir de los últimos lugares

En su segunda vuelta rápida, Franco Colapinto mejoró su primer tiempo y ahora giró en 1:36.025. De todas formas, se ubica P19 y no logra salir de los puestos de abajo.

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Charles Leclerc, en los más alto de la clasificación por 13 milésimas

Gran vuelta del monegasco para desplazar al inglés George Russell, el líder del campeonato con su imbatible Mercedes. El tiempo es de 1:32.260. Antonelli aparece tercero a 44 milésimas, todos con neumáticos duros. El cuarto es Piastri, pero a medio segundo y en goma media.

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Solucionado el problema en la radio de Colapinto y ya se prepara para volver a la pista

El piloto argentino tuvo un problema en su radio y regreso al box para que los mecánicos lo solucionen. Tras arreglarlo, el número 43 volvió a subirse a su monoplaza para salir a la pista y seguir marcando tiempos.

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George Russell sigue mostrando el potencial de Mercedes

Con un tiempo de 1:32.429, el británico le saca más de 3 décimas a Piastri para sacarle el primer lugar.

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Franco Colapinto marcó su primer tiempo en la FP1

El piloto argentino dio su primera vuelta rápida en Suzuka y marcó un tiempo de 1:37.249 con las gomas duras. Por el momento está a 3.2 segundos del líder.

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Leclerc y Hamilton marcan los primeros tiempos en Suzuka

Los pilotos de Ferrari se ubican en los primeros dos puestos, pero con tiempos altos de 1:37.246. De todas maneras, se espera que se vayan bajando con el pasar de las vueltas.

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Alonso no correrá la FP1 porque fue padre y en su lugar lo reemplazará Jack Crawford

El piloto español se convirtió en papá hace unas horas y Aston Martin decidió darle la jornada libre. Ante ello, el joven de la academia de reserva tomó su lugar y estará en la FP1 de Japón.

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La práctica 1 comienza en 5 minutos

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