La "promesa" que Alpine le hizo a Franco Colapinto a horas del Gran Premio de Japón
Steve Nielsen, jefe de Alpine, aseguró que buscarán darle a Colapinto todas las herramientas necesarias para irse de Suzuka con puntos en el bolsillo.
Franco Colapinto afrontará su tercer gran prueba de la temporada 2026 de la Fórmula 1 en el mítico e histórico trazado de Suzuka en lo que será el Gran Premio de Japón. De cara a la carrera que se llevará a cabo a las 2:00 (hora de Argentina), el oriundo de Pilar buscará repetir lo hecho en China y llevarse puntos del país asiático.
Colapinto largará 15° en Suzuka
Sin embargo, la prueba no será tan sencilla debido a que largará desde la posición 15° con su A526, que no viene mostrando un buen ritmo comparado con Shanghái. Además, la diferencia de tiempo con su compañero de equipo, Pierre Gasly, es abismal y deja dudas de lo que podría llegar a ser la carrera en Suzuka.
A pesar de que las posibilidades de sumar son difíciles, desde Alpine le prometieron a Franco Colapinto que intentarán hacer lo posible para darle un auto competitivo y así sumar unidades en el Gran Premio de Japón. Quien habló sobre ello fue Steve Nielsen, jefe de equipo de la escudería francesa, y lanzó: “Todavía estamos aprendiendo tanto sobre estos nuevos autos que llegamos al fin de semana tras el resultado positivo en China con los pies firmemente en el suelo".
"Suzuka es una perspectiva completamente diferente a Shanghái, o incluso a lo que vimos en Melbourne, por lo que fuimos cautelosos sobre cómo nos iría y quisimos esperar a la Clasificación para tener una confirmación. Lo que es realmente prometedor ver es que con Pierre pudimos replicar el mismo resultado de las sesiones de Clasificación del evento anterior en P7", explicó.
La promesa de Steve Nielsen a Franco Colapinto de cara al GP de Japón
"No hay puntos por la Clasificación, pero reafirma y nos da confianza en que tenemos un paquete que puede rendir en una variedad de circuitos. Pierre volvió a tener una actuación increíblemente sólida y demostró que se ha adaptado rápidamente a estos nuevos autos, que a menudo son muy desafiantes. Por el lado de Franco, no dio el mismo salto en rendimiento entre sesiones y quedó fuera en la Q2", sentenció.
"Como equipo, trabajaremos duro y daremos todo lo que Franco necesite para entender mejor por qué el ritmo no estuvo ahí y ayudar a cerrar esa brecha. Vimos por las tandas con mucho combustible el viernes que el ritmo era competitivo, por lo que tenemos la esperanza de estar en la pelea por los puntos mañana con ambos autos. Sabemos que es una carrera larga y la fiabilidad sigue siendo un factor a principios de la temporada, así que nos mantendremos totalmente concentrados en el trabajo que tenemos por delante y, con suerte, aumentaremos nuestra cuenta de puntos antes del receso de primavera”, concluyó.