La "promesa" que Alpine le hizo a Franco Colapinto a horas del Gran Premio de Japón

Franco Colapinto afrontará su tercer gran prueba de la temporada 2026 de la Fórmula 1 en el mítico e histórico trazado de Suzuka en lo que será el Gran Premio de Japón. De cara a la carrera que se llevará a cabo a las 2:00 (hora de Argentina), el oriundo de Pilar buscará repetir lo hecho en China y llevarse puntos del país asiático.

Colapinto largará 15° en Suzuka Sin embargo, la prueba no será tan sencilla debido a que largará desde la posición 15° con su A526, que no viene mostrando un buen ritmo comparado con Shanghái. Además, la diferencia de tiempo con su compañero de equipo, Pierre Gasly, es abismal y deja dudas de lo que podría llegar a ser la carrera en Suzuka.

franco colapinto El piloto argentino largará 15° en Suzuka. X @AlpineF1Team A pesar de que las posibilidades de sumar son difíciles, desde Alpine le prometieron a Franco Colapinto que intentarán hacer lo posible para darle un auto competitivo y así sumar unidades en el Gran Premio de Japón. Quien habló sobre ello fue Steve Nielsen, jefe de equipo de la escudería francesa, y lanzó: “Todavía estamos aprendiendo tanto sobre estos nuevos autos que llegamos al fin de semana tras el resultado positivo en China con los pies firmemente en el suelo".

"Suzuka es una perspectiva completamente diferente a Shanghái, o incluso a lo que vimos en Melbourne, por lo que fuimos cautelosos sobre cómo nos iría y quisimos esperar a la Clasificación para tener una confirmación. Lo que es realmente prometedor ver es que con Pierre pudimos replicar el mismo resultado de las sesiones de Clasificación del evento anterior en P7", explicó.

La promesa de Steve Nielsen a Franco Colapinto de cara al GP de Japón "No hay puntos por la Clasificación, pero reafirma y nos da confianza en que tenemos un paquete que puede rendir en una variedad de circuitos. Pierre volvió a tener una actuación increíblemente sólida y demostró que se ha adaptado rápidamente a estos nuevos autos, que a menudo son muy desafiantes. Por el lado de Franco, no dio el mismo salto en rendimiento entre sesiones y quedó fuera en la Q2", sentenció.