Fórmula 1: a qué hora y cómo ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón

La carrera en Japón tendrá un condimento especial: será la última antes de un parón de casi un mes en el calendario, producto de las cancelaciones de Bahréin y Arabia Saudita, por lo que los equipos buscarán aprovechar al máximo esta instancia.

La carrera del GP de Japón se disputará en la madrugada del domingo para gran parte de América Latina. En Argentina, el inicio está programado para las 02:00.

La transmisión del Gran Premio de Japón dependerá del país, aunque existen varias opciones en Latinoamérica. En Argentina, la carrera podrá verse a través de Disney+ Premium y también por la señal de FOX Sports. En el resto de la región, la principal alternativa es el paquete deportivo de Disney+ que incluye ESPN.

Además, la categoría ofrece su propio servicio oficial, F1 TV , disponible en distintos territorios con múltiples opciones de suscripción.

En cuanto a la parrilla, el italiano Kimi Antonelli largará desde la pole tras liderar la clasificación junto a su compañero George Russell, en un nuevo 1-2 de Mercedes. Detrás aparecen Oscar Piastri y Charles Leclerc, mientras que Pierre Gasly fue el mejor del resto con Alpine.

Colapinto, por su parte, buscará avanzar desde el 15° puesto en una carrera que puede ofrecer oportunidades si logra sostener un buen ritmo, especialmente en un circuito donde la estrategia y los errores suelen ser determinantes.