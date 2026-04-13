La modelo visitó al conductor en su programa de streaming y allí contó la mala experiencia por la que tuvo que pasar.

Luciana Salazar fue noticia durante largos meses por la disputa que sigue teniendo con Martín Redrado por la cuota de alimentos de la pequeña Matilda. En medio de todo esto, la modelo decidió reaparecer frente a cámara y lo hizo en el programa de Ángel de Brito.

En el inicio de la charla habló sobre Matilda y sostuvo que "ya tiene ocho años, cómo pasa la vida... Es muy amorosa, inquieta y todo el mundo la quiere". El conductor le consultó sobre la vida como madre soltera y ella confirmó que "no fue una decisión mía ser madre sola, yo me sentí entre la espada y la pared".

Durante la charla pasaron por diferentes temas y en un momento Ángel de Brito le preguntó si ella había sufrido abuso. Ante la consulta, Luciana Salazar no dudó en contestar y contó detalles de las fuertes situaciones que vivió.

Las fuertes declaraciones de Luciana Salazar Luciana Salazar visitó a Ángel de Brito y reveló la situación de abuso que vivió tiempo atrás "Si alguien te está poniendo frente a una pared y te quiere besar, es un abuso... Yo pensé que eso era acoso, pero el acoso a veces es más verbal", comenzó diciendo. Además, detalló que nunca le pasó siendo menor de edad, sino que le pasó siendo ya una figura conocida.