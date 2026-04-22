La Justicia porteña dejó firme la condena del caso del playero Arturo López

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires decidió rechazar el último intento de la defensa de "Carlos Manuel A." para llevar su caso por la agresión al playero Arturo López a la Corte Suprema. En su fallo, los jueces denegaron el recurso extraordinario federal y dejaron firme lo resuelto en instancias anteriores en torno a la pena.

La resolución firmada por los supremos Santiago Otamendi, Luis Francisco Lozano, Inés Weinberg, Marcela De Langhe y Alicia Ruiz se inscribe en la causa por la agresión al playero Arturo López , ocurrida en noviembre de 2021, un caso que generó fuerte repercusión pública por la violencia del ataque y las graves secuelas que sufrió la víctima. El expediente, por lesiones graves, ya había atravesado todas las instancias ordinarias.

En este tramo final, la defensa del entonces menor cuestionó la condena al sostener que la pena había sido fijada de manera arbitraria y que no se habían considerado adecuadamente principios constitucionales vinculados al régimen penal juvenil, como el interés superior del niño o la mínima intervención. Sin embargo, el tribunal fue tajante: entendió que esos planteos no configuraban un caso federal válido.

Los magistrados señalaron que la presentación “omite rebatir con una base constitucional sólida los fundamentos que sustentaron el rechazo de su queja” y remarcaron que el recurso no logró demostrar una relación directa entre los derechos invocados y la decisión judicial cuestionada. En esa línea, consideraron que los argumentos de la defensa eran, en esencia, una reiteración de desacuerdos ya tratados en instancias previas.

Además, el fallo subrayó que las críticas se concentraban en aspectos propios de los jueces de mérito, como la valoración de la prueba y la determinación de la pena. “Los cuestionamientos acerca de las características y medida de la sanción impuesta recaen sobre un asunto que, como regla, es propio de los jueces de mérito”, indicaron los magistrados, marcando un límite claro al alcance del recurso extraordinario.

Otro punto central fue el rechazo del planteo de arbitrariedad. El TSJ recordó que esa doctrina tiene un carácter excepcional y no puede utilizarse para revisar fallos con los que simplemente se discrepa. “La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto convertir a la Corte en un tribunal de tercera instancia”, advirtieron, al descartar que en este caso existieran fallas graves de fundamentación.

Con esta decisión, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad cerró la posibilidad de que el caso llegue a la Corte Suprema. En términos prácticos, el fallo no modifica la situación ya definida en instancias anteriores, pero consolida el criterio judicial aplicado sobre la pena y pone fin al recorrido recursivo en el ámbito local.

La agresión a Arturo López en una playa de estacionamiento

El caso se remonta al 19 de noviembre de 2021, cuando Arturo López trabajaba en un estacionamiento del barrio porteño de Monserrat. Tras una discusión por un presunto daño a un vehículo, fue atacado por la espalda por el entonces adolescente “Carlos Manuel A.”, quien le propinó un golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente. La víctima sufrió lesiones gravísimas, con secuelas neurológicas permanentes que modificaron por completo su vida.

Después del hecho, el agresor permaneció prófugo durante varios meses hasta que se entregó en abril de 2022. A partir de allí comenzó el proceso judicial bajo el régimen penal juvenil. En noviembre de ese año fue declarado responsable del delito de lesiones gravísimas, lo que dio paso a la etapa de definición de la pena.

Finalmente, en septiembre de 2023, la Justicia lo condenó a cuatro años y seis meses de prisión efectiva. Esa sanción luego fue revisada por la Cámara, que consideró el monto excesivo y ordenó dictar una pena menor, lo que derivó en su liberación bajo condiciones a fines de ese mismo año, en una decisión que reavivó el debate público sobre el caso.