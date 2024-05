Condenan a 10 meses de prisión en suspenso a Marcelo Romano

El exsenador provincial Marcelo Romano fue condenado este jueves a 10 meses de prisión en suspenso, en el marco de la causa en su contra por "atentado contra la autoridad" por un hecho ocurrido en agosto de 2019, el cual derivó en su posterior desafuero en la Cámara alta de la Legislatura. "Es el alto precio por ser oposición al cornejismo", sostuvo Romano tras conocer la sentencia. A su vez, confirmó que apelará.

Tras el debate que venía desarrollándose hace semanas, la decisión fue adoptada por la juez María José Cerdera, del 1er Juzgado Colegiado. Según pudo conocer MDZ, el sancarlino no será detenido ya que se le impusieron dos años de buena conducta. Es decir que, ante el mínimo delito, el pedido de prisión se haría efectivo.

El escrito detalla sobre la condena "a la pena de diez (10) meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena para el ejercicio de cargos públicos e imposición de costas como autor penalmente responsable del delito de atentado a la autoridad agravado (Art. 238 inc. 3°en función del art. 237 del Código Penal del Código Penal ), conforme arts. 5, 26, 29 inc. 3°, 40 y 41 del Código Penal, así como 415, 557, 560 y concordantes del Código Procesal Penal, que se le atribuye en la presente causa Nº P - 739458/19".

Marcelo Romano protagonizó un escándalo en agosto de 2019 luego de que la Policía retuviera a su hija mientras circulaba en un automóvil por el Acceso Sur. Los uniformados aseguran que fueron increpados por el dirigente político. También, según la reconstrucción de la investigación, amenazó a efectivos con hacerlos echar de su puesto debido a su vínculo con el entonces ministro de Seguridad, Gianni Venier.

El martes 26 de mayo de 2020, a Romano se le quitaron los fueros que tenía por su banca en el Senado provincial. La votación fue dividida: hubo 22 afirmativos y 16 negativos. El bloque de Cambia Mendoza y sus legisladores aliados se inclinaron por el desafuero que había solicitado la fiscal correccional Gabriela García Cobos. En tanto, se opusieron el justicialismo, el Frente de Izquierda, el Partido Intransigente y Protectora (espacio al que pertenecía). Una vez que concluyó su mandato como senador, la causa siguió su curso en la Justicia y, casi cinco años después del hecho, se conoció el desenlace.

En diálogo con MDZ, Marcelo Romano comentó tras revelarse la determinación de la Justicia. "Sigo considerando que esto es el alto precio de ser oposición al cornejismo. En la sentencia no quedó probado. Siempre fueron versiones de la Policía. Su palabra contra la nuestra. Incluso, Alejandro Pérez Hualde ya dijo que era una rencilla llevada a Tribunales. En primer lugar, no correspondía el desafuero porque se hace cuando se requiere prisión preventiva. Tampoco correspondía porque no daban los mínimos y máximos de condena".

Romano, que fue candidato a intendente de San Carlos por el Partido Verde en los últimos comicios, aseguró que no dará el brazo a torcer en materia jurídica."Tengo tres defensas: una casación en la Justicia provincial y en la Corte Suprema de la Nación un recurso de queja y otro recurso extraordinario federal. Vamos a seguir luchando. Los que hemos sido procesados somos todos opositores... Es la muestra clara de que hay que resistir mucho más", manifestó.

"El que denunció la mafia de Portezuelo del Viento, el Acueducto Monte Comán-La Horqueta, a Marcelo D'Agostino por Penitentes, el fracking en 2017, y que marchó por la 7.722, fue Marcelo Romano. Y esto se paga", sumó.

"Tenía una ejército de fiscales en mi contra con el fiscal Darío Tagua a la cabeza. Había una orden directa de que había que presionar", deslizó el dirigente oriundo del Valle de Uco, que aportó que "también es un alto precio por haber seguido a Omar De Marchi en 2023".