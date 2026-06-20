La Ciudad de Mendoza recuperó 1.200 kilos de residuos electrónicos y sumó una importante novedad

La Ciudad de Mendoza concretó una nueva campaña de recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en la Plaza España, una iniciativa desarrollada en el marco de las actividades por el Mes del Ambiente. La jornada permitió recuperar 1.200 kilogramos de residuos electrónicos y marcó un hito al incorporar por primera vez la recepción de cigarrillos electrónicos o vapers fuera de uso.

La propuesta convocó a vecinos y vecinas que acercaron equipos eléctricos y electrónicos en desuso para garantizar una disposición adecuada de estos materiales y favorecer su recuperación. El objetivo fue evitar que estos residuos terminen en basurales o rellenos sanitarios y promover su reincorporación a los circuitos productivos mediante procesos de economía circular.

Desde el municipio destacaron que este tipo de acciones adquiere cada vez más relevancia debido al crecimiento sostenido de los residuos electrónicos en todo el mundo. El avance tecnológico y la renovación constante de dispositivos generan nuevos desafíos ambientales vinculados a la gestión, tratamiento y valorización de estos materiales.

Los resultados obtenidos durante la jornada reflejan la necesidad de fortalecer estrategias específicas para abordar una de las corrientes de residuos de mayor crecimiento en los últimos años. Los aparatos eléctricos y electrónicos contienen componentes que pueden ser recuperados y reutilizados, pero también elementos que requieren tratamientos especiales para evitar impactos negativos sobre el ambiente.

La correcta disposición de estos residuos permite recuperar materiales valiosos y reducir la cantidad de desechos que llegan a los sistemas tradicionales de recolección. En este sentido, la campaña se consolidó como una herramienta para fomentar prácticas responsables entre la ciudadanía y promover una gestión más sostenible de los residuos.

Los vapers se incorporaron por primera vez a la campaña

Uno de los aspectos más destacados de esta edición fue la incorporación de los cigarrillos electrónicos o vapers dentro de los materiales recepcionados. Como resultado, se recuperaron 15 kilogramos de estos dispositivos.

La inclusión de este nuevo tipo de residuo responde a la necesidad de adaptar las políticas ambientales a los cambios en los hábitos de consumo y a la aparición de desechos que requieren soluciones específicas. Los vapers contienen componentes electrónicos y baterías que demandan una gestión diferenciada para evitar posibles consecuencias ambientales.

Ciudad de Mendoza recuperó 1.200 kilos de residuos electrónicos y sumó el reciclaje de vapers. Prensa Ciudad de Mendoza

Con esta iniciativa, la Ciudad de Mendoza busca anticiparse a problemáticas emergentes y fortalecer las herramientas disponibles para una disposición final adecuada de materiales cada vez más presentes en la vida cotidiana.

Inclusión, economía circular y compromiso ambiental

La campaña contó con la participación de la Asociación Civil Traperos de Emaús Mendoza, cuya labor aportó una importante dimensión social a la propuesta. Su trabajo contribuye a la recuperación de materiales y al desarrollo de oportunidades vinculadas a la economía social y circular.

También participaron los Guardianes Ambientales, un grupo de jóvenes con discapacidad que desde 2022 lleva adelante acciones de concientización, sensibilización y educación ambiental en distintos espacios de la Ciudad. Su presencia reforzó el carácter inclusivo de la jornada y fortaleció el vínculo con la comunidad.

Las tareas operativas y logísticas estuvieron a cargo de la Dirección de Higiene Urbana, que impulsa una gestión integral orientada a combinar la calidad de los servicios urbanos con políticas de sostenibilidad ambiental. Asimismo, integrantes del área de Juventudes acompañaron especialmente la iniciativa vinculada a la recuperación de cigarrillos electrónicos para garantizar su correcta disposición final.