Subastan autos, utilitarios y motos desde $1,4 millones: cómo participar

Diferentes vehículos entrarán en subasta el 2 de julio, con alternativas que comienzan con un precio base por debajo de $1,5 millones

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza anunció una nueva serie de remates judiciales de vehículos alojados en la playa de secuestro municipal. La primera de las subastas se realizará el día 2 de julio e incluirá motos, automóviles y utilitarios, por disposición de distintos juzgados de paz.

Los interesados deberán abonar una seña equivalente al 10% del valor de compra, además de la comisión del martillero y los impuestos correspondientes. En caso de no recibir ofertas por el valor base, los vehículos podrán rematarse sin base y serán adjudicados al mejor postor.

Según explicó la casa de subasta, para el primer remate la exhibición de los vehículos se realizará el 1 de julio de 10 a 12 hs en la playa de secuestro de la policía de Tránsito de la Ciudad, en Coronel Plaza y 9 de Julio. El remate está previsto para el 2 de julio a partir de las 9:30 en la sede del Poder Judicial ubicada en San Martín 322 de la capital.

La lista de precios de los vehículos a subastar Entre los rodados con mayores valores base figura un Renault 19 modelo 1995, cuya precio inicial fue fijado en $21,6 millones. También saldrán a subasta una motocicleta Motomel XG 150 modelo 2016 con una base de $10 millones; un Fiat Fiorino modelo 2007 con base de $13,2 millones; un Volkswagen Senda diésel modelo 1994 con base de $11,8 millones y una Honda Kinetic Scooter modelo 1995 valuada en $10,6 millones y catalogada como nueva.