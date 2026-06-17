La Ciudad de Mendoza otorgó obleas de libre estacionamiento a excombatientes de Malvinas

La Ciudad de Mendoza entregó este martes las primeras obleas de libre estacionamiento destinadas a veteranos de la Guerra de Malvinas. El acto fue encabezado por el intendente Ulpiano Suarez sobre la calle Virgen del Carmen de Cuyo, frente al edificio municipal.

La medida había sido anunciada el pasado 2 de abril durante el acto conmemorativo por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. El beneficio, aprobado mediante una ordenanza del Concejo Deliberante, permite a los excombatientes acceder a hasta dos horas sin cargo de estacionamiento medido dentro de la capital mendocina .

La iniciativa fue desarrollada en conjunto con la Asociación Cuyana de Veteranos de Malvinas (ACUVEMA) y busca facilitar los desplazamientos de los beneficiarios, además de constituir un reconocimiento permanente a su servicio.

“Es muy emotivo volver a encontrarnos con los veteranos de Malvinas y con sus familias, cumpliendo con la palabra empeñada. En el acto del 2 de abril les prometimos que realizaríamos todos los trámites administrativos necesarios para llegar lo antes posible con esta oblea de libre estacionamiento y hoy es una realidad gracias a un gran trabajo conjunto”, expresó Suarez.

El jefe comunal destacó que el registro para acceder al beneficio continúa abierto y valoró el trabajo realizado junto a ACUVEMA y el Concejo Deliberante. Además, planteó la posibilidad de que el sistema pueda ser adoptado por otros municipios de la provincia para ampliar su alcance.

“Cuando andemos por las calles y veamos una de estas obleas en un vehículo, sabremos con certeza que allí se está moviendo un héroe de Malvinas”, señaló.

ulpiano veteranos1 Ulpiano Suarez, intendente de la Ciudad de Mendoza, entregó obleas de estacionamiento gratuito a veteranos de Malvinas. Prensa Ciudad de Mendoza

El reconocimiento de los excombatientes

El presidente de ACUVEMA, Óscar Alberto Barrios, celebró la puesta en marcha del programa y afirmó que el beneficio trasciende el aspecto económico. “Más allá del alivio económico, que es sumamente valioso, el verdadero valor radica en el reconocimiento. Esto representa una caricia al alma para todos nosotros”, sostuvo.

Barrios explicó que la implementación se realizará por etapas. En una primera instancia alcanza a los veteranos que conducen sus propios vehículos, mientras que en fases posteriores se prevé incorporar a quienes son trasladados por familiares y también a las viudas de Malvinas.

Por su parte, el tesorero de la entidad, Ernesto Barzola, destacó el trabajo conjunto que permitió concretar la iniciativa y agradeció el acompañamiento municipal. “Los veteranos estamos inmensamente agradecidos al intendente por su apoyo permanente en cada causa que emprendemos. Es un regalo que sentíamos que nos merecíamos”, afirmó.

El proceso de empadronamiento continúa abierto. Para obtener la oblea, los interesados deben presentar la documentación que acredite oficialmente su condición de Veterano de Guerra de Malvinas, la documentación actualizada del vehículo y la licencia de conducir vigente.