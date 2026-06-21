Las preocupantes cifras del ciberdelito en la Ciudad de Mendoza

En los últimos días, se presentaron los resultados del “ Estudio sobre ciberdelito en la Ciudad de Mendoza ”, el cual arrojó números preocupantes: el 50% de los encuestados reconoció haber sido víctima de alguna modalidad de ciberdelito en el último año.

El estudio, realizado de manera conjunta con la Universidad Champagnat y el observatorio de Ciudad de la Universidad Fasta, se realizó a lo largo del 2025 de manera presencial en diferentes dependencias municipales.

El intendente capitalino Ulpiano Suarez destacó que los resultados marcarán el camino para seguir en la gestión en este tema y buscará conformar un observatorio y una mesa de trabajo para intentar soluciones concretas, como así también campañas de educación y concientización.

El jefe comunal de la Ciudad insistió en la importancia de denunciar estas acciones para así poder adoptar estrategias de prevención y medidas de acción concretas.

Según las personas encuestadas, el 65% siente temor al usar internet para compras u operaciones bancarias , número que sube al 86% en mayores de 66 años. Dentro de las principales preocupaciones destacan el mal uso de los datos personales, la seguridad de pagos y transferencias o no recibir correctamente el pedido o servicio adquirido.

El dato más alarmante radica en que el 50% de los encuestados confesaron haber sido víctima de alguna modalidad de ciberdelito a lo largo del año pasado, siendo los más comunes el fraude por compras o alquileres, la infección de algún virus malicioso, el fraude a través de tarjetas o el hackeo de cuentas. A su vez, 8 de cada 10 señalaron que conocen a algún familiar o amigo que fue víctima de alguna de estas modalidades delictivas.

Otro dato preocupante es que solo el 8% de las víctimas realizó la denuncia pertinente. Mientras la mayoría optó por contactar al sitio web, al proveedor de la tarjeta o al banco, el 67% de las personas afectadas no sabía cómo denunciar esta modalidad de delito.

La Ley de Ciberseguridad que busca sancionar Mendoza

A principios de junio, Mendoza fue sede de la White Hat Conference, un evento internacional enfocado en la ciberseguridad y las maneras de abordar los delitos cibernéticos.

En ese contexto, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, anunció que enviará a la Legislatura un proyecto de ley de ciberseguridad, el cual será tratado luego del receso de julio.

La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, dio detalles acerca del proyecto y destacó la importancia de la articulación a nivel nacional e internacional ya que esta modalidad delictiva puede extenderse de una jurisdicción a otra sin problemas.