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Las preocupantes cifras del ciberdelito en la Ciudad de Mendoza

Un informe reveló que 1 de cada 2 encuestados fue víctima del ciberdelito en alguna de sus modalidades el último año. Las líneas de acción y cómo prevenirlo.

Juan Manuel Garbuio

La Ciudad trabaja en diferentes soluciones para atacar el ciberdelito

La Ciudad trabaja en diferentes soluciones para atacar el ciberdelito

Ciudad de Mendoza

En los últimos días, se presentaron los resultados del “Estudio sobre ciberdelito en la Ciudad de Mendoza”, el cual arrojó números preocupantes: el 50% de los encuestados reconoció haber sido víctima de alguna modalidad de ciberdelito en el último año.

El estudio, realizado de manera conjunta con la Universidad Champagnat y el observatorio de Ciudad de la Universidad Fasta, se realizó a lo largo del 2025 de manera presencial en diferentes dependencias municipales.

El intendente capitalino Ulpiano Suarez destacó que los resultados marcarán el camino para seguir en la gestión en este tema y buscará conformar un observatorio y una mesa de trabajo para intentar soluciones concretas, como así también campañas de educación y concientización.

El jefe comunal de la Ciudad insistió en la importancia de denunciar estas acciones para así poder adoptar estrategias de prevención y medidas de acción concretas.

El intendente Ulpiano Suarez habló sobre los ciberdelitos

El intendente Ulpiano Suarez habló sobre los ciberdelitos

Algunos datos del Estudio sobre el Ciberdelito

Según las personas encuestadas, el 65% siente temor al usar internet para compras u operaciones bancarias, número que sube al 86% en mayores de 66 años. Dentro de las principales preocupaciones destacan el mal uso de los datos personales, la seguridad de pagos y transferencias o no recibir correctamente el pedido o servicio adquirido.

El dato más alarmante radica en que el 50% de los encuestados confesaron haber sido víctima de alguna modalidad de ciberdelito a lo largo del año pasado, siendo los más comunes el fraude por compras o alquileres, la infección de algún virus malicioso, el fraude a través de tarjetas o el hackeo de cuentas. A su vez, 8 de cada 10 señalaron que conocen a algún familiar o amigo que fue víctima de alguna de estas modalidades delictivas.

Otro dato preocupante es que solo el 8% de las víctimas realizó la denuncia pertinente. Mientras la mayoría optó por contactar al sitio web, al proveedor de la tarjeta o al banco, el 67% de las personas afectadas no sabía cómo denunciar esta modalidad de delito.

La Ley de Ciberseguridad que busca sancionar Mendoza

A principios de junio, Mendoza fue sede de la White Hat Conference, un evento internacional enfocado en la ciberseguridad y las maneras de abordar los delitos cibernéticos.

En ese contexto, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, anunció que enviará a la Legislatura un proyecto de ley de ciberseguridad, el cual será tratado luego del receso de julio.

La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, dio detalles acerca del proyecto y destacó la importancia de la articulación a nivel nacional e internacional ya que esta modalidad delictiva puede extenderse de una jurisdicción a otra sin problemas.

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