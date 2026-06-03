Cornejo anticipó una nueva ley de ciberseguridad en el cierre de la White Hat Conference

El encuentro internacional de ciberseguridad y hackers éticos llegó a su fin. Mendoza fue la sede de la séptima edición de la White Hat Conference , en donde participaron especialistas de más de 15 países. El gobernador Alfredo Cornejo dijo presente y fue el encargado de cerrar el último día del evento, anunciando que enviará un proyecto de ley de ciberseguridad a la Legislatura.

Durante tres días, hacker éticos y especialistas en ciberdelitos compitieron en la búsqueda de vulnerabilidades, amenazas y desafíos vinculados al crimen transnacional, la protección de sistemas informáticos y la investigación del cibercrimen.

En su discurso, el Gobernador aseguró que, en materia de ciberseguridad, la respuesta no puede ser "únicamente policial ni exclusivamente tecnológica", por lo que anticipó que enviará a la Legislatura un proyecto de ley referido al tema: "En seguridad, llegar tarde es dejar a ciudadanos expuestos", afirmó.

La iniciativa continúa en proceso de elaboración y será enviada al Poder Legislativo aproximadamente en un mes, por lo que su tratamiento posiblemente sea después del receso legislativo de julio.

Además del Gobernador y los organizadores del evento, también estuvieron presentes la vicegobernadora Hebe Casado; los intendentes Ulpiano Suarez y Diego Costarelli; la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus; y un grupo de Legisladores, encabezados por Andrés Lombardi y Martín Kerchner, quienes realizaron la entrega de la declaración de interés legislativo al evento.

White Hat Conference Diego Costarelli y Ulpiano Suarez, los intendentes que dijeron presente. Gobierno de Mendoza

Sobre la White Hat Conference

Mendoza fue elegida sede para la séptima edición de la White Hat Conference, un encuentro creado en Colombia en 2019 y que reúne a especialistas de todo el mundo en materia de ciberseguridad. El evento se consolidó como un espacio de referencia internacional para el intercambio de conocimientos, experiencias y estrategias vinculadas con la seguridad digital.

Los hackers éticos son especialistas que utilizan herramientas y metodologías similares a las empleadas por ciberdelincuentes para detectar fallas de seguridad, fortalecer sistemas y prevenir ataques antes de que ocurran.

En la jornada de ayer, la provincia consolidó una alianza estratégica con especialistas internacionales para fortalecer la prevención e investigación en diferentes tipos de ciberdelitos, según explicó la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus.