Por decisión de los vecinos, los Bomberos de Ciudad suman una nueva movilidad

Los vecinos de la Ciudad de Mendoza votaron y la Municipalidad entregó a los Bomberos Voluntarios un nuevo vehículo de acción rápida.

Los vecinos de la Ciudad lo definieron a través del Presupuesto Participativo

La Ciudad de Mendoza, a través de su intendente Ulpiano Suarez, hizo entrega a los Bomberos Voluntarios de la Capital un nuevo vehículo de acción rápida. Esta iniciativa fue presentada y elegida por los vecinos del departamento por intermedio del Presupuesto Participativo.

“Estamos muy contentos aquí en el Cuartel 14, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad, presentando en sociedad esta autobomba, que es el resultado del Presupuesto Participativo. Este proyecto fue impulsado por ellos, fue votado por los vecinos, fue el proyecto más votado del Presupuesto Participativo y esta autobomba está acá”, indicó Ulpiano Suarez.

Los vecinos eligieron que los Bomberos Voluntarios de Ciudad sumen un nuevo vehículo. Ciudad de Mendoza Este proyecto fue el más votado por los vecinos y vecinas durante la última edición de Presupuesto Participativo y tuvo como objetivo fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias que requieren intervenciones rápidas y eficientes en distintos puntos de la Ciudad.

La incorporación de este nuevo vehículo permitirá optimizar los tiempos de respuesta, mejorar las condiciones operativas del cuerpo de bomberos y brindar una mayor cobertura ante situaciones de emergencia, beneficiando a toda la comunidad.

Qué es el Presupuesto Participativo Las iniciativas que se presentan en el programa Presupuesto Participativo son evaluadas técnicamente y posteriormente sometidas a votación pública, incorporándose al presupuesto municipal aquellas que resultan elegidas por los vecinos.