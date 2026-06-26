Corredores seguros: el proyecto integral para resguardar a la comunidad educativa

Los hechos delictivos en el ingreso y la salida de las escuelas son una problemática que afecta directamente a toda la comunidad educativa, por lo que las soluciones en materia de seguridad deben ser pensadas de manera integral. En ese contexto, el diputado del PJ Germán Gómez presentó un proyecto que involucra a diferentes actores de la sociedad.

El legislador peronista presentó la iniciativa para crear “Corredores Escolares Seguros” y, en diálogo con el programa “Libre de Humo”, de MDZ Radio 105.5, explicó que la medida ya se ha aplicado en algunas localidades del país como Almirante Brown, Quilmes o Pilar: “Hay lugares más complejos dentro del territorio provincial, donde sabemos que hay cierto grado de complejidad y de hechos delictuales que se cometen a diario”, apuntó.

Gómez señaló que, según las estadísticas, en Mendoza han crecido los delitos vinculados a la integridad sexual y mencionó un caso en San Martín que fue el puntapié para presentar el proyecto: “En aquellas paradas que más utilizan los estudiantes, cercanas a los colegios, que se genere una especie de corredor seguro bien identificado”.

A su vez, el legislador explicó que la idea es que el trabajo sea conjunto entre la comunidad educativa , los municipios, la policía e incluso vecinos de la zona: “El proyecto prevé también la posibilidad de que se cree una especie de vigilante, puede surgir de alguna figura del preventor de la misma comunidad educativa. No se busca con esto generar cargos ni sueldos, sino que de alguna manera colabore en el abordaje de esas políticas en materia de seguridad que pueden implementarse de manera conjunta”

Dentro de las medidas que podrían tomarse, Gómez mencionó la posibilidad de incluir botones de pánico en las paradas de los colectivos, mejorar la iluminación o mayor presencia policial: “Es un proyecto que habilita también a la discusión de distintas medidas que puedan tomarse. De alguna manera implica también, dentro de lo que entendemos como comunidad educativa, un mayor compromiso de los padres, que es tan entendible muchas veces que por la situación económica no sean partícipes”.

El proyecto propone mayor presencia policial y la figura de los vigilantes de corredor para mejorar la seguridad en la entrada y salida de los colegios.

Además, afirmó que la seguridad no es algo que resuelva solamente el Estado y que Corredores Escolares Seguros ha funcionado muy bien en otros lugares: “Creo que habría que replicarlo, copiarlo, por supuesto con las características propias que tiene Mendoza”.

Los vigilantes y es estado del proyecto en la Legislatura

Por otro lado, el sanrafaelino se refirió al rol de los Vigilantes de Corredores (figura que crea el proyecto) y señaló que la idea es que participen “de manera activa en los corredores”: “Puede ser un personal de la policía jubilado, algún padre que esté vinculado a una cooperadora de la escuela, algún vecino, la idea es también hacer partícipe a la comunidad educativa”, explicó, y añadió que incluye la capacitación y la línea directa con la policía ante cualquier eventualidad.

Finalmente, señaló que aún no han tenido la oportunidad de presentarlo al Ejecutivo, aunque se tratará en comisiones y se invitará a las autoridades minsiteriales a la Comisión de Educación: “Nosotros entendemos, sinceramente, que puede ser una medida muy importante para resolver un montón de cuestiones, a veces que no llegan ni siquiera a delito, pero que hacía falta y que suceden en los ingresos y en las salidas de los colegios”, concluyó.