El proyecto para crear "corredores seguros" hacia las escuelas
La iniciativa busca generar espacios seguros para la comunidad educativa de las escuelas en los horarios de ingreso y egreso de las instituciones.
En los últimos días, el diputado Germán Gómez presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados con el objetivo de crear un programa provincial que garantice condiciones de seguridad y protección para la comunidad educativa en el ingreso y la salida de las escuelas denominado "Corredores Escolares Seguros".
El legislador menciona como punto de partida un intento de abuso sexual contra una alumna del IES 9-001 de San Martín, quien fue atacada a la salida del turno nocturno (pasadas las 22) a una cuadra del establecimiento y despertó las denuncias de los estudiantes y vecinos por la falta de seguridad e iluminación en la zona.
En esa línea, el autor cita diferentes estadísticas oficiales del Sistema Nacional de Información Criminal del Ministerio de Seguridad Nacional y de la información del Ministerio Público Fiscal respecto a hurtos, robos y delitos contra la integridad sexual de los últimos 6 años, presentando estos últimos un incremento del 56,5%.
Qué son los Corredores Escolares Seguros que propone el proyecto
La iniciativa apunta a generar circuitos identificados y controlados para que estudiantes, docentes, no docentes y familias puedan desplazarse de forma segura hacia y desde las escuelas. La propuesta ha sido adoptada en diferentes ciudades y distritos de Argentina, como General Pueyrredón (Mar del Plata), Bariloche, Corrientes o Hurlingham, siendo impulsada por diferentes bloques políticos.
Algunas medidas sugeridas incluyen la presencia policial, cámaras, mejoramiento en la iluminación, señalización del corredor, puntos de resguardo en comercios, botones antipánico y ordenamiento vehicular de la zona.
La figura de los Vigilantes de Corredores Escolares
A su vez, el proyecto también crea la figura del “Vigilante de Corredores Escolares”, los cuales funcionarán como agentes preventivos y colaborarán en la protección de los estudiantes, sin ejercer el rol de la policía ni portar armas de ningún tipo, pero sí estando identificados.
Los mismos deberán realizar una capacitación específica en temas como primeros auxilios, resolución de conflictos, educación vial y protocolos de actuación de emergencia. Además, sugiere para ocupar el rol a los preventores municipales, agentes de tránsito, personal de defensa civil, exdocentes y estudiantes avanzados de carreras como seguridad pública, trabajo social o educación física.