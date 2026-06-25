El proyecto para crear "corredores seguros" hacia las escuelas

La iniciativa busca generar espacios seguros para la comunidad educativa de las escuelas en los horarios de ingreso y egreso de las instituciones.

Los corredores seguros buscan reforzar la seguridad a la entrada y salida de las escuelas.

En los últimos días, el diputado Germán Gómez presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados con el objetivo de crear un programa provincial que garantice condiciones de seguridad y protección para la comunidad educativa en el ingreso y la salida de las escuelas denominado "Corredores Escolares Seguros".

El legislador menciona como punto de partida un intento de abuso sexual contra una alumna del IES 9-001 de San Martín, quien fue atacada a la salida del turno nocturno (pasadas las 22) a una cuadra del establecimiento y despertó las denuncias de los estudiantes y vecinos por la falta de seguridad e iluminación en la zona.

En esa línea, el autor cita diferentes estadísticas oficiales del Sistema Nacional de Información Criminal del Ministerio de Seguridad Nacional y de la información del Ministerio Público Fiscal respecto a hurtos, robos y delitos contra la integridad sexual de los últimos 6 años, presentando estos últimos un incremento del 56,5%.

La iniciativa busca reforzar la seguridad en el ingreso y la salida de las escuelas. ALF PONCE MERCADO / MDZ Qué son los Corredores Escolares Seguros que propone el proyecto La iniciativa apunta a generar circuitos identificados y controlados para que estudiantes, docentes, no docentes y familias puedan desplazarse de forma segura hacia y desde las escuelas. La propuesta ha sido adoptada en diferentes ciudades y distritos de Argentina, como General Pueyrredón (Mar del Plata), Bariloche, Corrientes o Hurlingham, siendo impulsada por diferentes bloques políticos.

Algunas medidas sugeridas incluyen la presencia policial, cámaras, mejoramiento en la iluminación, señalización del corredor, puntos de resguardo en comercios, botones antipánico y ordenamiento vehicular de la zona.