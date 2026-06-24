La indignación de vecinos de Dorrego por el estado de las calles: "Es complicadísimo"

En Dorrego claman por el estado de una transitada calle, que lleva meses generando inconvenientes en el tránsito de la zona.

Las inmediaciones de una concurrida esquina de Dorrego es el foco de las críticas de los vecinos. El motivo es el mal estado del asfalto a pocos metros de la intersección de Sargento Cabral y San Juan de Dios. El problema, según indican quienes transitan a diario el lugar, se originó a partir de una pérdida de agua.

El reclamo de los vecinos de Dorrego Según le explicó un ciudadano de la zona a MDZ Radio, el problema se originó a inicios de junio. "Fue la rotura de un caño en el mes de abril, que estuvo más o menos veinte días perdiendo agua", comienza el relato del vecino.

En ese sentido, explicó que "había un derroche de agua impresionante", situación que -según sus palabras, provocó que se rompiera el asfalto. "Se hizo un socavón", indicó. Pese a que el caño luego sería arreglado, "quedó roto el asfalto hasta el día de hoy".