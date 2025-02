Desde plazas hasta capacitaciones: cómo conseguir $120 millones para tu barrio

No hay juegos en la plaza, el club del barrio no tiene materiales, faltan profesores en el centro de jubilados, no hay lugar para que los chicos tengan clases de apoyo. Estas son algunas de las necesidades que se pueden presentar en un barrio y que ahora pueden tener un solución si los vecinos se organizan y presentan su proyecto.

Desde la municipalidad de la Ciudad de Mendoza abrieron la inscripción para el Programa de Presupuesto Participativo 2025-2026. Esta iniciativa de democracia participativa permite a los vecinos proponer, seleccionar y decidir qué proyectos se financiarán con una partida de $600 millones durante 2026.

Pueden participar vecinos y organizaciones de la sociedad civil con domicilio en la Ciudad de Mendoza. Los proyectos pueden ser de infraestructura, servicios, campañas de concientización, talleres de capacitación, equipamiento y mejoras en el espacio público.

Mejoras de calles.(Ciudad de Mendoza)

“A través de esta iniciativa no sólo reforzamos el compromiso con una gestión abierta sino que también buscamos democratizar la toma de decisiones, acercando el gobierno a los ciudadanos”, dijo el intendente Ulpiano Suarez.

“El Presupuesto Participativo creará un espacio de diálogo entre la comunidad y las autoridades, permitiendo que las necesidades de los vecinos y vecinas sean atendidas con mayor precisión y equidad. Además, con la posibilidad que existe de proponer y votar proyectos, promovemos una gestión pública más inclusiva y acorde a las demandas sociales actuales”, agregó.

Cómo anotarse en el Presupuesto Participativo

Desde abril hasta julio, cada vecino interesado podrá presentar su proyecto. Deberá detallar su impacto positivo en la comunidad y el costo no podrá superar el 20% del presupuesto total asignado, salvo excepciones autorizadas por la Comisión Evaluadora.

La presentación del mismo se realizará a través de la plataforma de Gobierno Abierto del municipio, donde encontrará el formulario de inscripción.

Cada una de las propuestas serán sometidas a una análisis de factibilidad. En septiembre, una vez superada esta instancia, se publicarán las que están aptas para ejecutarse. Y a partir de octubre, se podrán votar los proyectos que a su entender, son prioritarias. Se encuentran habilitadas para votar aquellas personas mayores de 16 años que vivan, trabajen y/o estudien en la Ciudad de Mendoza. En diciembre se darán a conocer las propuestas ganadoras, las cuales se irán ejecutando durante 2026.