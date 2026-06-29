¿Todavía no cobraste el aguinaldo? Hasta cuándo pueden pagártelo sin incumplir la ley

Miles de trabajadores en relación de dependencia esperan el depósito del primer aguinaldo de 2026, una de las fechas más importantes del calendario laboral. Aunque muchas empresas lo acreditan antes de que termine junio, la ley contempla un margen adicional para realizar el pago.

La legislación establece dos fechas clave que deben tener en cuenta tanto empleadores como trabajadores:

Por ese motivo, si el aguinaldo todavía no fue depositado, no necesariamente existe un incumplimiento, siempre que el pago se concrete antes de esa fecha.

El monto del aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida durante el semestre. Para la primera cuota de 2026 se toma como referencia el salario más alto cobrado entre enero y junio, incluyendo todos los conceptos remunerativos.

Si el trabajador no prestó servicios durante todo ese período, el Sueldo Anual Complementario se liquida de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado.

¿Qué hacer si no te pagaron el aguinaldo?

Si el empleador no abonó el aguinaldo una vez vencido el plazo legal, el trabajador puede:

Intimar el pago por las vías correspondientes.

Reclamar el cumplimiento de la obligación laboral.

Iniciar las acciones legales previstas si el incumplimiento persiste.

El Sueldo Anual Complementario es un derecho de todos los trabajadores en relación de dependencia y se paga en dos cuotas al año: la primera en junio y la segunda en diciembre.