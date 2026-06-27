Aguinaldo para empleados públicos: cuándo se cobra en cada provincia
Las provincias comenzaron a pagar el aguinaldo de junio. Cuándo cobran los empleados públicos y qué jurisdicciones aún no confirmaron la fecha.
Con el cierre de junio, las provincias avanzan con el pago del aguinaldo para los empleados públicos. Mientras algunas jurisdicciones comenzaron a depositar el Sueldo Anual Complementario (SAC) desde mitad de mes, otras todavía no confirmaron el cronograma oficial para trabajadores, jubilados y pensionados.
Qué es el aguinaldo y cuándo debe pagarse
El SAC, conocido como aguinaldo, equivale al 50% de la mejor remuneración mensual percibida durante el primer semestre del año.
La legislación establece que la primera cuota debe abonarse antes del 30 de junio, aunque los empleadores cuentan con un plazo de gracia de hasta cuatro días hábiles para completar el pago.
Provincia por provincia, cuándo cobran el aguinaldo los empleados públicos
- Buenos Aires: la fecha de pago del medio aguinaldo aún no fue confirmada.
- Catamarca: el 25 de junio cobraron docentes y empleados públicos.
- Chaco: el 16 de junio cobraron trabajadores activos y pasivos de la administración pública.
- Chubut: el medio aguinaldo se abonó el 18 de junio.
- Córdoba: el 26 de junio cobraron los trabajadores del sector público provincial.
- Corrientes: el pago se realizó entre el 16 y el 22 de junio, según la terminación del DNI.
- Entre Ríos: la fecha de pago aún no fue confirmada.
- Formosa: jubilados y pensionados cobran el 27 y 28 de junio, mientras que los agentes activos lo hacen el 29 y 30 de junio.
- Jujuy: el SAC se acreditó el 23 y 24 de junio.
- La Pampa: el aguinaldo se pagó el 23 de junio.
- La Rioja: la fecha de pago aún no fue confirmada.
- Mendoza: el medio aguinaldo se abonó el 19 de junio.
- Misiones: el SAC se acreditó el 19 de junio para activos, jubilados, pensionados y retirados.
- Neuquén: el 26 de junio cobraron los trabajadores de la administración pública.
- Río Negro: los sueldos y el medio aguinaldo se abonarán el 3 de julio.
- Salta: el pago se realizó el 13 de junio.
- San Juan: los agentes públicos cobraron el 19 de junio.
- San Luis: el 30 de junio se abonarán el sueldo y el medio aguinaldo.
- Santa Cruz: el pago se realizó el 20 de junio.
- Santa Fe: la primera cuota del SAC se depositó el 19 de junio.
- Santiago del Estero: el medio aguinaldo se abonó entre el 16 y el 23 de junio.
- Tierra del Fuego: el pago se realizó el 20 de junio.
- Tucumán: el aguinaldo se abonó entre el 17 y el 20 de junio.