Aguinaldo para empleados públicos: cuándo se cobra en cada provincia

Las provincias comenzaron a pagar el aguinaldo de junio. Cuándo cobran los empleados públicos y qué jurisdicciones aún no confirmaron la fecha.

El aguinaldo de junio debe pagarse por ley antes del 30, con un margen que se extiende por cuatro días.

Con el cierre de junio, las provincias avanzan con el pago del aguinaldo para los empleados públicos. Mientras algunas jurisdicciones comenzaron a depositar el Sueldo Anual Complementario (SAC) desde mitad de mes, otras todavía no confirmaron el cronograma oficial para trabajadores, jubilados y pensionados.

Algunas provincias comenzaron a pagar el aguinaldo desde mitad de mes, mientras otras todavía no confirmaron fecha. Shutterstock Qué es el aguinaldo y cuándo debe pagarse El SAC, conocido como aguinaldo, equivale al 50% de la mejor remuneración mensual percibida durante el primer semestre del año.

La legislación establece que la primera cuota debe abonarse antes del 30 de junio, aunque los empleadores cuentan con un plazo de gracia de hasta cuatro días hábiles para completar el pago.