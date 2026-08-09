En vivo: Racing juega con diez e iguala 1-1 ante Argentinos Juniors en La Paternal
Argentinos Juniors ganaba por un gol de Tomás Molina al minuto 8, pero Cannavo lo empató para Racing a los 28'. Maravilla Martínez vio la roja a los 21'.
Por la fecha 4 de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, Racing busca recuperarse tras la dura derrota que sufrió ante Tigre y se mide como visitante contra el duro Argentinos Juniors de Nicolás Diez en el Estadio Diego Armando Maradona de La Paternal.