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En vivo: Racing juega con diez e iguala 1-1 ante Argentinos Juniors en La Paternal

Argentinos Juniors ganaba por un gol de Tomás Molina al minuto 8, pero Cannavo lo empató para Racing a los 28'. Maravilla Martínez vio la roja a los 21'.

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Racing enfrenta a Argentinos Juniors en el Diego Armando Maradona de La Paternal.

Racing enfrenta a Argentinos Juniors en el Diego Armando Maradona de La Paternal.

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Por la fecha 4 de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, Racing busca recuperarse tras la dura derrota que sufrió ante Tigre y se mide como visitante contra el duro Argentinos Juniors de Nicolás Diez en el Estadio Diego Armando Maradona de La Paternal.

El gol de Molina para el 1-0 de Argentinos Juniors

Maravilla Martínez fue expulsado en Racing por un codazo

El gol de Cannavo para el empate de Racing

El minuto a minuto de Argentinos Juniors - Racing Club

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