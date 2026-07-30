Independiente se impuso 1-0 sobre Newell's y suma 6 puntos de 6 en el arranque del Clausura
Por la fecha 2, Independiente venció por la mínima a Newell's en el Libertadores de América con un gol de Santiago Montiel al minuto 41.
Por la fecha 2 de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, Independiente confirmó su buen arrqnue y este jueves volvió a sumar de a tres al vencer 1-0 a Newell's Old Boys de Rosario en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.
El único gol de la noche lo marcó Santiago Montiel a los 41 minutos del primer tiempo. En el complemento, el equipo de Gustavo Quinteros se dedicó a defender exitosamente la ventaja para quedarse con un triunfo importantísimo pensando en la Tabla Anual y la clasificación a copas internacionales.
Noticia en construcción...