Renunció el director de Marketing de la AFA: sería el testigo clave para la Justicia de Estados Unidos

Leandro Petersen quedó en el centro de la escena al ser señalado como el presunto testigo que colaboraría con la investigación que lleva adelante la Justicia de Estados Unidos por presuntos delitos de fraude bancario y lavado de activos.

Leandro Petersen anunció su renuncia a la Dirección de Marketing de la AFA, una decisión que, según él, estaba planificada. Sin embargo, su salida se produce en medio de la investigación judicial en Estados Unidos sobre presuntas maniobras financieras vinculadas a la conducción de la entidad, donde Petersen sería testigo clave.

El ejecutivo llegó a la AFA en 2017 para liderar el área Comercial y de Marketing. Fue uno de los principales impulsores de la expansión internacional de la marca de la Selección Argentina, encabezando la estrategia que multiplicó los acuerdos de patrocinio en mercados como Estados Unidos, China, India y Medio Oriente, lo que lo convirtió en uno de los ejecutivos con mayor conocimiento de la estructura comercial del organismo.

Petersen negó a La Nación que su alejamiento tenga relación con la causa, aunque versiones periodísticas lo señalan como el presunto testigo que podría aportar información sobre el supuesto circuito de dinero investigado. Dicho circuito incluiría operaciones realizadas a través de TourProdEnter LLC, empresa vinculada a Javier Faroni y Erica Gillette.

La Justicia de EE.UU. avanza en la investigación La investigación contra la AFA avanza en los tribunales federales de Miami, donde fiscales estadounidenses analizan una serie de operaciones comerciales y financieras vinculadas con contratos celebrados en ese país. Según publicó Infobae, la pesquisa contempla la declaración de un testigo protegido que negocia un acuerdo de inmunidad a cambio de brindar información relevante para reconstruir el funcionamiento de las maniobras investigadas. Hasta el momento, las autoridades judiciales no revelaron oficialmente la identidad de esa persona.

Hoy cierro una etapa inolvidable en mi vida profesional y personal, que pensé y planifique en los últimos meses.

Durante 9 años, junto a un gran equipo y con más de 120 marcas como socios comerciales, demostramos que el fútbol y el deporte también pueden impulsar innovación,… pic.twitter.com/43vii6Tsau — Leandro Petersen (@PetersenLeandro) July 31, 2026 De acuerdo con esa misma investigación periodística, la Justicia estadounidense busca determinar si existieron maniobras de fraude bancario y lavado de activos relacionadas con movimientos de fondos provenientes de acuerdos comerciales de la AFA.