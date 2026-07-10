Vozinha, del fútbol a la ciencia: el bizarro homenaje al arquero de Cabo Verde que fue furor en el Mundial 2026

Las atajadas de Vozinha en la Copa del Mundo tuvieron una consecuencia tan insólita como inesperada, que trascendió por completo al fútbol.

Hay reconocimientos que quedan para siempre, y después está el que recibió Vozinha. El arquero de Cabo Verde que se convirtió en una de las grandes sensaciones del Mundial 2026 no solo rompió las redes con sus atajadas y se transformó en el guardameta con más seguidores de Instagram del planeta: ahora también quedó inmortalizado ¡en la ciencia!

En las últimas horas se conoció que una nueva especie de babosa marina llevará su nombre. El responsable de este inesperado homenaje fue el investigador español Jesús Ortea, especialista en biodiversidad marina, quien bautizó a la especie como Aldisa vozinhai.

La decisión fue explicada en la publicación Historias de la Bioadversidad, donde destacó la actuación del arquero del sorprendente equipo africano durante la Copa del Mundo.

La foto del molusco, nuevo en su especie, que llevará el nombre en honor a Vozinha La nueva especie de molusco al que bautizaron con el nombre de Vozinha. Foto: Jesús Ortea Pero la historia tiene un detalle todavía más curioso. Según contó el propio Ortea, el intenso color rojizo del molusco fue uno de los motivos que lo llevaron a asociarlo con Vozinha. Además, el científico explicó que también quiso rendir homenaje al pueblo caboverdiano a través de este descubrimiento.

Lo cierto es que motivos no le faltaban. A sus 40 años, el arquero fue uno de los grandes responsables de la campaña histórica de su selección en el Mundial: rescató históricos empates frente a España (0-0), Uruguay (2-2) y Arabia Saudita (0-0) durante la fase de grupos.