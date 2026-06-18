Olimpia de Paraguay oficializó a Tim Payne: cuándo podría enfrentar a Boca y River en la Copa Sudamericana

Mientras disputa el Mundial 2026 con Nueva Zelanda, Tim Payne fue presentado oficialmente por Olimpia y quedó del mismo lado del cuadro que Boca y River.

Olimpia de Paraguay hizo oficial la llegada del lateral derecho de Nueva Zelanda Tim Payne, quien dejará el club Wellington Phoenix luego de 7 años. El jugador, furor en redes sociales a nivel mundial, firmó contrato con el club hasta diciembre de 2027, en lo que será su primer paso por Sudamérica en la próxima temporada.

El club Olimpia lo oficializó en sus redes, "Del otro lado del mundo, al club más glorioso de Paraguay", "Bienvenido al Decano, Tim".

Olimpia hizo oficial la llegada de Tim Payne en sus redes La historia está por comenzar.Experiencia mundialista para vestir la camiseta del Rey de Copas.¡Te esperamos en casa, Tim!The history is about to begin.World Cup experience to wear the jersey of the King of Cups.We’re waiting for you at home,… pic.twitter.com/2vp0RrL6GW — Club Olimpia (@elClubOlimpia) June 18, 2026 Además, el defensor neozelandés se despidió del Wellington Phoenix a través de un video: "tener la oportunidad de jugar para Olimpia, el club más grande de Paraguay, es un gran desafío", aclarando que "es importante que mi hijo crezca en la misma cultura en la que creció su madre" y, para finalizar, señaló: "estoy listo".

El camino que podría llevarlo a enfrentar a Boca o River "TENER LA OPORTUNIDAD DE JUGAR PARA OLIMPIA, EL CLUB MÁS GRANDE DE PARAGUAY, ES UN GRAN DESAFÍO"



Con este mensaje, Tim Payne se despidió de Wellington Phoenix y anunció su arribo a Olimpia



@elClubOlimpia pic.twitter.com/n45Txfinfg — SportsCenter (@SC_ESPN) June 18, 2026 La llegada de Tim Payne a Olimpia despertó interés inmediato en Argentina porque el conjunto paraguayo comparte lado del cuadro con River y Boca en la Copa Sudamericana. Si el Decano supera las instancias previas, el primer cruce posible sería ante el Millonario en los cuartos de final. Esa serie tendría su partido de ida entre el 8 y el 10 de septiembre en Paraguay y la revancha una semana después en el estadio Monumental.