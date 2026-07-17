Argentinos en España ya palpitan la final: "En donde hay argentinos, somos locales"

A horas de la final entre Argentina y España, los argentinos que viven en territorio español ya comenzaron a organizar una nueva reunión para alentar a la Selección. Desde Valencia, la mendocina Camila Magaña describió en MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio cómo se vive la previa de un partido que tendrá un condimento especial para quienes hoy llaman hogar a ambos países.

"Lo vivimos con mucha emoción. Lo que se vivió el otro día contra Inglaterra fue excepcional. Fue casi como una final para nosotros", relató. Y, aunque el encuentro será frente al país que la recibió hace un año, aseguró que el ambiente es cordial: "La recepción y el respeto también es muy grande. Que ellos en la calle nos feliciten, que haya como un clima de respeto. Eso también es muy respetable de los españoles".

Sin embargo, dejó en claro que la localía, para los argentinos, no depende del estadio. "Ojalá que el resultado nos acompañe el domingo, porque en donde hay argentinos somos locales en donde sea, siempre".

Para Magaña, cada Mundial fortalece el vínculo entre los argentinos que viven en el exterior. "El Mundial te acerca sí o sí a más argentinos. Vos en el día a día tal vez no te das cuenta de la cantidad de argentinos que somos", explicó.

Contó que junto a un grupo de mendocinos siguen una cábala particular: "Ha sido verlo cada día en un lugar diferente. Hemos visto en casas, hemos visto en diferentes bares, en boliches también... la cábala es verlo en diferentes lugares y hemos pasado por todos".

Los festejos tampoco faltan. "El otro día terminamos en la playa todos los argentinos metiéndonos al mar a las seis de la mañana", recordó entre risas.

Además, destacó que los bares elegidos para cada partido mantienen intactas las costumbres argentinas. "Intentamos siempre seguir las costumbres de Argentina... picadita, empanadas, hemos hecho milanesas a la napolitana. El mate. Siempre vamos a los bares con el mate... y después empezamos con la cervecita española".

Messi, las rivalidades españolas y una final especial

Magaña también señaló que el clima futbolero en España tiene matices propios. "Hay muchos españoles bancando a Messi de todas formas... el amor por Messi y lo que ha sido Barcelona también se siente en las casas", afirmó.

Al mismo tiempo, explicó que las rivalidades entre hinchas de clubes también atraviesan a la selección española. "Cuando jugó el otro día contra Francia habían varios españoles bancando a Kylian Mbappé... esas cosas se dan, que creo que en Argentina, con la pasión que tenemos por nuestra selección, no importa de qué equipo sean. Hay bosteros bancando a Enzo, hay gallinas bancando a Paredes...".

Pese a tener hoy su vida en Valencia, reconoció que deseaba este cruce decisivo. "Yo igual quería que pasara España... que ellos puedan vivir lo que hace más de diez años que no juegan una final es también un orgullo. Yo creo que está muy bueno y que la final sea contra Argentina también para ellos es emotivo".

Mientras espera el partido, mantiene intacta una costumbre muy argentina: no anticipar resultados. "Somos muy de la mufa y de no decir nada antes de que sucedan las cosas", dijo. Aunque una ilusión ya está instalada entre los compatriotas que viven en España: "Que el domingo pase lo que tenga que pasar".