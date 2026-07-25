Las 3 flores para plantar en agosto y tener un jardín lleno de flores en primavera

Prepara tu jardín para la primavera con estas tres especies ideales para plantar en agosto: ofrecen una floración abundante y prolongada.

Agosto es uno de los mejores meses para preparar el jardín de cara a la primavera. Con la llegada de temperaturas más templadas, muchas especies comienzan su etapa de crecimiento, por lo que sembrarlas en este momento permitirá disfrutar de flores abundantes durante los meses siguientes.

Si querés llenar de color tu jardín, balcón o macetas, estas tres flores son ideales para plantar durante agosto. Además de ser resistentes, requieren pocos cuidados y ofrecen una floración prolongada.

Caléndula La caléndula es una de las flores más recomendadas para sembrar a fines del invierno. Se adapta fácilmente a distintos tipos de suelo, crece con rapidez y produce flores de tonos amarillos y anaranjados que florecen desde la primavera hasta el verano.

La caléndula es un clásico en los jardines con flores. Fuente: IA Gemini. Margarita Las margaritas son otra excelente opción para plantar en agosto. Son plantas resistentes, fáciles de cuidar y muy valoradas por su abundante floración y su capacidad para atraer abejas y mariposas al jardín.

Alelí El alelí se destaca por sus coloridas flores y su agradable perfume. Plantarlo durante agosto favorece una floración intensa con la llegada de la primavera, aportando color y aroma tanto en jardines como en macetas.