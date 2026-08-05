El increíble voluntariado en Nueva Zelanda para vivir entre viñedos con hospedaje gratis y dos días libres por semana

El programa de voluntariado en Nueva Zelanda para trabajar en viñedos exige cumplir con ciertos requisitos de idioma y disponibilidad, además de gestionar la visa correspondiente.

El voluntariado de Nueva Zelanda para quienes buscan estar rodeados de naturaleza.

Nueva Zelanda lanzó una convocatoria para sumar voluntarios que deseen trabajar en un viñedo y olivar a cambio de alojamiento sin costo. El proyecto se ubica en Mangawhai e invita a experimentar la vida rural rodeado de naturaleza. La propuesta es ideal para quienes disfrutan de los trabajos al aire libre, los entornos tranquilos y las vivencias vinculadas a la vitivinicultura.

La experiencia requiere 25 horas de colaboración semanales en fincas ecológicas. Entre los requisitos principales para inscribirse se solicita tener un nivel de inglés fluido, contar con disponibilidad entre los meses de noviembre, diciembre y enero, y ser mayor de edad (la convocatoria acepta personas solas, parejas o duplas de amigos).

Los beneficios del voluntariado A cambio de la colaboración, los voluntarios obtienen dos días libres por semana, habitación privada, desayuno y cena incluidos, conexión a internet de alta velocidad ideal para el trabajo remoto, acceso a una cocina equipada, descuentos en el bar local, bicicletas a disposición y soporte de seguridad garantizado por la plataforma anfitriona.

El voluntariado de Nueva Zelanda con varios beneficios. Shutterstock No obstante, hay que tener en cuenta que el programa no cubre los pasajes aéreos, el seguro de viaje, el transporte interno ni la gestión de la visa.

Cómo gestionar el visado desde Argentina Para ingresar a Nueva Zelanda, primero hay que definir el motivo del viaje. Si el viaje es exclusivamente por turismo, los ciudadanos argentinos no requieren una visa tradicional, aunque deben gestionar de forma obligatoria la autorización electrónica NZeTA antes de embarcar. En cambio, si se busca realizar tareas de voluntariado o trabajo formal, se aconseja evaluar opciones como la visa Working Holiday o visados específicos de trabajo estacional (que suelen requerir entre 18 y 35 años, pasaporte vigente, fondos acreditables para la estadía y seguro médico integral).