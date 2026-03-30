Viviana Canosa y Jorge Rial arrinconaron a Alejandro Fantino con una incómoda comparación entre Manuel Adorni y Cristina Fernández de Kirchner

Los comunicadores reflexionaron sobre la cautela del periodismo en torno a las sospechas por corrupción que rodean al jefe de Gabinete, y recordaron que la expresidenta no recibió el mismo tratamiento.

Viviana Canosa y Jorge Rial le plantearon a Alejandro Fantino que actualmente hay una cautela en el periodismo respecto a las sospechas por corrupción que rodean a Manuel Adorni, que no se tuvo en los casos que impactaron en Cristina Fernández de Kirchner. La incómoda comparación sirvió como puntapié para un ida y vuelta entre los periodistas de Cónclave (Carnaval Stream) sobre una posible doble vara.

La encargada de activar el disparador de la discusión fue Canosa, quien señaló que con Adorni la prensa está con una actitud de paciencia que no tuvo con Fernández de Kirchner. Ante tal planteo, Fantino respondió: "Es factible que tengas razón. Por lo menos en mi caso, más que paciencia, sapiencia. Porque yo también me comí muchas curvas, por el rating, por la fiebre del minuto a minuto. Así que como yo me fui de pista muchas veces, ahora digo: 'Señores, vamos a esperar'".

Con ánimo de redoblar la apuesta, mientras Alejandro Fantino intentaba decir que por ahora todas las acusaciones contra Manuel Adorni están en el territorio de las especulaciones, Viviana Canosa señaló con insistencia que se habla de unas cuantas propiedades que pertenecerían al jefe de Gabinete.

Viviana Canosa, Jorge Rial y Alejandro Fantino, en un tenso paralelismo entre Manuel Adorni y Cristina Fernández de Kirchner Viviana Canosa, Jorge Rial y Alejandro Fantino, en un tenso paralelismo entre Manuel Adorni y Cristina Fernández de Kirchner "Obviamente un tipo que gana tres palos y medio, que su mujer no laburaba hasta que se puso una productora, no puede equilibrar su economía con los gastos que tiene, y con las propiedades que se compra", sostuvo Canosa. Mientras Fantino retrucó que los bienes y el patrimonio de Adorni podrían haber sido generados previamente a su llegada al Gobierno.