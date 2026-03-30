Los integrantes de Carnaval Stream fueron protagonistas de una picante dicusión en Cónclave mientras hablaban del escándalo que rodea al jefe de Gabinete.

Manuel Adorni sigue siendo el tema de conversación y debate en los diferentes programas. Durante la emisión del lunes 30 de marzo, se vivió un momento de tensión en Carnaval Stream por la picante discusión entre Fabián Doman y Alejandro Fantino.

"Chicos me voy a poner del lado del deporte nacional, que es cuando hay tres pegándole a uno, primero te ponés del lado del que estás solo... "¿Por qué le estás pegando tanto a Adorni?", expresó Alejandro Fantino.

"Pregúntale a Adorni qué le pasó a él conmigo", fue la respuesta de Doman. Pero esto no quedó solo en ese momento, ya que la discusión comenzó a subir de nivel y se vivió un tenso momento en pleno vivo.

El picante cruce entre Fabián Doman y Alejandro Fantino en Carnaval Stream El fuerte cruce entre Fabián Doman y Alejandro Fantino mientras debatían sobre Manuel Adorni: "Estás nervioso" "Le estoy pegando hace una semana porque es un cag... que no puede ir a la tele a explicar nada, no me gustan los cagon...", sentenció Doman visiblemente molesto por la pregunta de su compañero de Cónclave.

Captura de pantalla 2026-03-30 213935 Fabián Doman y Manuel Adorni se sacaron chispas en Carnaval Stream. Foto: captura de video / Carnaval Stream. Fantino, por su lado, siguió defendiendo a Manuel Adorni y fue tajante: "Lo estás agrediendo y le estás diciendo cag... Ya estás perdiendo la línea", sentenció el periodista mientras el conductor del stream seguía muy enojado.