Ibai Llanos se despidió de Gaspi tras la trágica noticia: "Que put... injusta es esta vida"

El youtuber argentino tenía 23 años y perdió la vida en un accidente aéreo en Río de Janeiro.

La muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido mundialmente como Gaspi, generó gran repercusión en las últimas horas. El joven de 23 años perdió trágicamente la vida tras el choque de dos aeronaves en Río de Janeiro. El humorista se encontraba junto con otras figuras, como el cantante estadounidense Oliver Tree, Lucas Brito Chaves, un productor musical brasileño y Lucas Vignale, director argentino de videoclips.

Una de las personas más cercanas al youtuber en este último tiempo era nada más y nada menos que Ibai Llanos, el reconocido youtuber español. Una amistad que se desarrolló gracias a la convocatoria para La Velada del Año 2025. Un proceso documentado que emocionó a más de uno, y un Gaspi que demostró haber derrotado a sus más grandes vicios.

Ibai Llanos despide a Gaspi Creo que dúo más lindo que este no existe, no @ibaillanos como nos divertimos. Grabamos 2 videos (1) Ibai y Gaspi, en marzo del año pasado. IG @gaspidp A través de sus redes sociales, el hombre de 31 años se pronunció a los minutos de haberse conocido la trágica noticia. En Instagram, Llanos publicó una historia en blanco y negro, donde manifestó su fuerte pesar:

"Descansá en paz, Gaspi. Una de las personas más maravillosas y talentosas que conocí en toda mi vida", inició Ibai, y continuó: "Qué put* injusta es la vida. Mando un fuerte abrazo a toda la familia y seres queridos".

ibai llanos Luego de aquella pelea junto a Perxitaa, los creadores de contenido recorrieron España y dejaron grandes recuerdos. Un vínculo que, por supuesto, quedó registrado en las diferentes plataformas sociales.