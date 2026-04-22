Frank Kudelka, DT de Newell's, chocó con su camioneta camino a la práctica: hay una motociclista herida

En la mañana de este miércoles, Frank Kudelka protagonizó un accidente mientras se dirigiría a la práctica de Newell's. Qué pasó y cómo se encuentra el DT.

La jornada de Newell’s arrancó con un susto grande. El protagonista fue nada menos que su DT, Frank Darío Kudelka, quien chocó con su camioneta cuando iba rumbo al predio de Bella Vista para dirigir la práctica del equipo.

El hecho en cuestión ocurrió en Rosario, en circunstancias que todavía se investigan. Pasadas las 6 de la mañana, el vehículo del entrenador impactó con una motocicleta en la que viajaban dos personas y la escena activó rápidamente un operativo con ambulancias y presencia policial.

Los detalles del accidente de Frank Kudelka camino a la práctica de Newell's La peor parte se la llevó la conductora de la moto, que sufrió lesiones leves y fue trasladada al Sanatorio Ipam para una mejor atención. Su acompañante también resultó golpeado, aunque sin gravedad (apenas una molestia en la muñeca). Kudelka, en cambio, no sufrió heridas y habló poco después del accidente para llevar calma. “Estoy bien, la moto me chocó a mí”, aseguró en Cadena 3.