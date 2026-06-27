Inglaterra-Panamá y Croacia-Ghana definen el Grupo L: hora, TV y streaming

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en su momento decisivo y este sábado se definirá el Grupo L con dos partidos que se disputarán en simultáneo. Inglaterra enfrentará a Panamá en Nueva Jersey, mientras que Croacia se medirá con Ghana en Filadelfia, con ambos encuentros programados para las 18.00 (hora de Argentina).

Los ingleses llegan como líderes y con el objetivo de asegurar el primer puesto de la zona, mientras que croatas y ghaneses protagonizarán un duelo directo que puede modificar el orden final de las posiciones. Panamá, por su parte, ya quedó eliminada, aunque buscará despedirse del certamen con una actuación histórica.

La definición promete emociones hasta el último minuto. Inglaterra depende de sí misma para avanzar como líder , mientras que Croacia necesita ganar para no depender de otros resultados y Ghana sabe que un empate le alcanzaría para asegurar, al menos, el segundo puesto del grupo.

La igualdad sin goles entre Inglaterra y Ghana en la fecha anterior dejó el Grupo L completamente abierto de cara a la jornada decisiva. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel suma cuatro puntos y un empate le alcanzará para avanzar a los dieciseisavos de final como líder de la zona.

Ghana también llega con cuatro unidades, mientras que Croacia acumula tres y necesita un triunfo para asegurarse un lugar en la siguiente instancia. Panamá, en cambio, afrontará su último compromiso ya sin posibilidades matemáticas de clasificación.

Con los dos encuentros disputándose al mismo tiempo, cualquier gol puede alterar el orden de las posiciones y definir los cruces de la fase eliminatoria.

Inglaterra quiere asegurar el primer puesto ante Panamá

Después de un sólido debut con victoria por 4-2 sobre Croacia, Inglaterra dejó algunas dudas al empatar sin goles frente a Ghana. Ese resultado volvió a despertar cuestionamientos sobre el equipo de Thomas Tuchel y su decisión de dejar fuera de la convocatoria a futbolistas como Cole Palmer, Phil Foden y Trent Alexander-Arnold.

Ahora, los ingleses intentarán recuperar las buenas sensaciones frente a una Panamá que buscará cerrar su participación sumando los primeros puntos de su historia en una Copa del Mundo. El encuentro se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Hora, TV y streaming

TV: DSports, TyC Sports y TV Pública.

DSports, TyC Sports y TV Pública. Streaming: DGO.

Probables formaciones

Panamá: Orlando Mosquera; Michael Murillo, Jiovany Ramos, José Córdoba, Andrés Andrade, César Blackman; Carlos Harvey, Édgar Bárcenas, Cristian Martínez; José Luis Rodríguez y Cecilio Waterman. DT: Thomas Christiansen.

Orlando Mosquera; Michael Murillo, Jiovany Ramos, José Córdoba, Andrés Andrade, César Blackman; Carlos Harvey, Édgar Bárcenas, Cristian Martínez; José Luis Rodríguez y Cecilio Waterman. DT: Thomas Christiansen. Inglaterra: Jordan Pickford; Djed Spence, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Nico O'Reilly; Kobbie Mainoo, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Noni Madueke, Marcus Rashford (o Anthony Gordon) y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Jordan Pickford; Djed Spence, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Nico O'Reilly; Kobbie Mainoo, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Noni Madueke, Marcus Rashford (o Anthony Gordon) y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel. Estadio: MetLife Stadium, Nueva Jersey.

MetLife Stadium, Nueva Jersey. Árbitro: Abdulrahman Al-Jassim (Catar).

Croacia y Ghana protagonizan el duelo decisivo

La atención también estará puesta en Filadelfia, donde Croacia y Ghana disputarán un partido que puede definir el segundo puesto del Grupo L. Para los europeos será una nueva oportunidad de prolongar el sueño mundialista de Luka Modric, quien a los 40 años continúa siendo el líder futbolístico del equipo dirigido por Zlatko Dalic.

El mediocampista disputará su partido número 201 con la selección croata, convirtiéndose en uno de los pocos futbolistas de la historia en superar los doscientos encuentros internacionales, junto con Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Bader Al-Mutawa.

Los africanos, conducidos por Carlos Queiroz, llegan con una situación más favorable, ya que un empate les garantizará, como mínimo, el segundo lugar del grupo. Croacia, en cambio, necesita los tres puntos para avanzar sin depender de otros resultados. El partido se jugará en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

Hora, TV y streaming

TV: DSports y Paramount+.

DSports y Paramount+. Streaming: DGO y Paramount+.

Probables formaciones