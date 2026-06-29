Donald Trump insiste en que Irán pidió una reunión en Doha

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , insistió este lunes en que Irán solicitó una reunión que, según su versión, tendrá lugar este martes en Doha , después de varios días de tensión, ataques cruzados y diferencias sobre el alcance del alto el fuego pactado el pasado 21 de junio.

El mensaje fue publicado por Trump en su red Truth Social poco después de que el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, rechazara en declaraciones a medios en Omán que hubiera reuniones técnicas programadas para esta semana.

“ Irán ha solicitado una reunión. Tendrá lugar mañana en Doha”, escribió el mandatario estadounidense, en una respuesta directa a las afirmaciones del funcionario iraní.

Gharibabadi había señalado antes que la próxima ronda de conversaciones técnicas se celebrará únicamente cuando “se den las condiciones necesarias” y una vez que las partes acuerden la fecha y el lugar. Con esa declaración, Teherán negó la existencia de una convocatoria cerrada para los próximos días, en contraste con la versión difundida desde Washington.

La discrepancia se produjo después de que el portal estadounidense Axios informara la noche del domingo que Estados Unidos e Irán habían acordado detener los bombardeos de los últimos días y reunirse esta semana en Catar . Según ese reporte, el entendimiento buscaba frenar una nueva escalada después de ataques y represalias que volvieron a tensionar la relación bilateral.

El antecedente inmediato se remonta al 21 de junio, cuando Irán y Estados Unidos convinieron una hoja de ruta de 60 días para alcanzar un acuerdo nuclear y una paz duradera. Ese proceso surgió tras un memorando de entendimiento que estableció un alto el fuego después de más de 100 días de guerra y permitió reabrir el estrecho de Ormuz.

Nuevos ataques tras la tregua

El acuerdo, sin embargo, volvió a quedar bajo presión durante los últimos días. De acuerdo con la información disponible, la tensión aumentó por ataques iraníes contra varios buques y por bombardeos estadounidenses contra objetivos militares ubicados en la costa sur del país persa.

Teherán respondió luego con ataques contra bases estadounidenses en Kuwait y Baréin, en una ampliación del intercambio militar que puso en duda la estabilidad de la tregua alcanzada pocos días antes.

La disputa por el estrecho de Ormuz

En paralelo, Irán mantiene su posición sobre el control exclusivo del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, una vía clave en el marco de la disputa. Washington, por su parte, amenaza con continuar los bombardeos si persisten las condiciones que motivaron sus últimas acciones militares.

La posibilidad de una reunión en Doha queda así en el centro de una controversia diplomática. Trump asegura que el encuentro fue solicitado por Irán y que tendrá lugar este martes. El Gobierno iraní, a través de Gharibabadi, sostiene que no existe una agenda técnica fijada para esta semana y que cualquier nueva ronda dependerá de condiciones previas y de un acuerdo formal sobre sede y fecha.