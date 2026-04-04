WhatsApp agregó nuevos emojis y así podés encontrarlos en tu celular

WhatsApp continúa incorporando novedades y, en esta oportunidad, sumó nuevos emojis que amplían las formas de comunicación dentro de la app. Estas incorporaciones permiten expresar emociones, ideas y situaciones de manera más dinámica en las conversaciones diarias.

Entre los nuevos emojis se destacan opciones llamativas como la cara distorsionada, el rostro con ojeras, una orca, un árbol sin hojas y una huella dactilar.

Estos nuevos emojis están basados en las últimas recomendaciones del estándar Unicode, que define cuáles son los íconos que luego adoptan los sistemas y aplicaciones. En este marco, empresas como Apple ya comenzaron a implementarlos en versiones beta de iOS.

En una de sus últimas actualizaciones para desarrolladores, se incorporaron 163 nuevos diseños de emojis. De ese total, 13 corresponden a conceptos completamente nuevos, mientras que el resto son variaciones de tonos de piel en emojis ya existentes.

Entre las nuevas incorporaciones aparecen una nube de pelea estilo caricatura, una bailarina de ballet, una orca, una criatura peluda, un trombón, un deslizamiento de tierra y un cofre del tesoro, todos parte de la actualización conocida como Emoji 17.0, aprobada en 2025.

emoji- emojipedia Los nuevos diseños incluyen caras, animales y objetos. Foto: Emojipedia

Quiénes ya pueden usar los emojis

Por el momento, estos emojis están disponibles para usuarios que participan en versiones beta, tanto en sistemas operativos como en aplicaciones. En el caso de Android, quienes tengan versiones de prueba de WhatsApp pueden acceder antes que el resto.

Cómo encontrarlos en tu celular

Para acceder a los nuevos emojis en WhatsApp, es importante tener la aplicación actualizada a su última versión. Luego, solo hay que seguir estos pasos: