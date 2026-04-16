WhatsApp: cómo ocultar los mensajes de spam que te mandan las empresas

WhatsApp lanza una función para combatir el spam y ocultar chats de empresas automáticamente

La aplicación de mensajería WhatsApp avanza en la lucha contra el spam con una nueva función que permitirá ocultar automáticamente los chats provenientes de empresas, una medida pensada para mejorar la experiencia de los usuarios y reducir la saturación de mensajes no deseados.

La función, aún en desarrollo, apunta a filtrar y organizar de manera automática las conversaciones comerciales, evitando que este tipo de mensajes aparezcan en la bandeja principal.

En la práctica, los chats de empresas —muchas veces asociados a promociones, avisos o campañas publicitarias— se moverán a una sección separada, lo que permitirá mantener más ordenadas las conversaciones personales.

El objetivo principal es claro: reducir el impacto del spam sin necesidad de que el usuario bloquee contactos o archive manualmente los chats.

Este cambio se suma a otras herramientas que la plataforma viene desarrollando para mejorar la privacidad y la organización, en un contexto donde el volumen de mensajes comerciales creció notablemente en los últimos años.

ChatGPT Image 23 mar 2026, 08_16_02 a.m. El incómodo spam en llamadas y en WhatsApp. Imagen generad por la IA

Además de ordenar la bandeja de entrada, la nueva función también refuerza el control del usuario sobre sus conversaciones. Al ocultar automáticamente los chats de empresas, se evita que interfieran con mensajes importantes o personales.

En paralelo, WhatsApp continúa incorporando opciones orientadas a la privacidad, como el ocultamiento de chats o configuraciones avanzadas para proteger la información.

La incorporación de este tipo de herramientas responde a una tendencia global: las apps de mensajería buscan equilibrar la comunicación personal con el uso comercial de las plataformas, sin afectar la experiencia del usuario.