Filtraciones del iPhone 18 Pro Max: un teléfono Apple con más batería y peso

El nuevo iPhone 18 Pro Max llegaría con un cuerpo más grueso y una batería de mayor capacidad. Los rumores indican que será el teléfono más pesado de Apple.

Se filtraron datos sobre la fisonomía del próximo equipo de Apple. El iPhone 18 Pro Max tendrá un grosor de 8,8 milímetros y un peso que supera los 240 gramos. Este diseño busca dar espacio a componentes internos más potentes para este año en el mercado móvil.

Hardware y batería del iPhone 18 Pro Max La información proviene de filtradores conocidos en la red social Weibo, como Ice Universe. Los reportes indican que este dispositivo de gama alta será un poco más robusto que el modelo 17 Pro Max. El aumento en el grosor permite que Apple coloque una batería con una capacidad entre los 5.100 y 5.200 mAh. Se nota que la prioridad de la empresa es que el equipo dure más tiempo encendido sin tener que cargarlo a cada rato. No se anda con vueltas: prefieren autonomía antes que delgadez extrema.

iPhone 17 Pro Max1 El nuevo iPhone 18 Pro Max promete una pantalla de 6,9 pulgadas y una batería superior. Shutterstock El peso es un punto que llama la atención de los analistas. Con más de 240 gramos, el iPhone 18 Pro Max se posiciona como el integrante más pesado de la familia desde hace varias temporadas. A pesar de esto, el tamaño de la pantalla se mantiene en las 6,9 pulgadas. Es un iPhone grande que no cambia sus dimensiones frontales, pero sí su volumen interno para mejorar el rendimiento energético. Los expertos dicen que este incremento está chequeado por los cambios en el chasis.

Cambios en la cámara del nuevo teléfono de gama alta El próximo iPhone de Apple también trae novedades en su parte frontal y trasera. Los rumores dicen que la Isla Dinámica será más chica para que el panel luzca más despejado. Además, este modelo de gama alta incluirá el nuevo módem C2 y un sistema de control de cámara más sencillo. Lo más importante es la lente principal, que ahora tendría una apertura variable para sacar fotos con una pinta profesional.

iPhone 18 Render Render: así sería el próximo iPhone si decidiera innovar en su módulo de cámaras. Imagen generada con IA Este cambio en la cámara del iPhone 18 Pro Max permite que el sensor se adapte a distintas condiciones de luz de forma automática. Es un fierro que los fotógrafos van a valorar un montón. La marca Apple planea lanzar este dispositivo de gama alta a finales de este año junto con el resto de la familia. Aunque el equipo pese más, las mejoras en la lente parecen justificar el cambio físico del aparato. El usuario deberá evaluar si prefiere liviandad o un hardware que se la banca en cualquier situación.