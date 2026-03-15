macOS 26.4: Apple suma límites de carga de batería y nuevas funciones en Safari

Tras el lanzamiento de la nueva Macbook Neo, la nueva actualización macOS 26.4 de Apple permite cuidar la vida útil de las MacBook.

Apple lanzará pronto la versión final de macOS 26.4, la actualización de software que renueva la experiencia de uso en las computadoras Mac. El sistema suma herramientas de control de energía y ajustes visuales en el navegador Safari para optimizar el espacio de trabajo en las pantallas.

Las mejoras de Apple en la gestión de batería Una de las novedades más útiles que llega con este sistema tiene que ver con la autonomía. Hasta ahora, los usuarios de iPhone y iPad podían limitar la carga de sus equipos, pero las computadoras quedaban afuera. Con la llegada de macOS 26.4, el usuario puede elegir un límite de carga máxima entre el 80% y el 100%. Esta opción se encuentra en el menú de batería dentro de los ajustes del sistema.

MacOs MacOS 26.4: el límite de carga configurable ayuda a cuidar el hardware de las laptops a largo plazo. Imagen generada con IA Según los datos técnicos que compartió la firma, limitar la carga máxima ayuda a prolongar la vida útil del equipo. Es un golazo para quienes usan la computadora enchufada todo el tiempo, ya que evita que la celda de energía sufra un desgaste innecesario. La marca Apple busca que el hardware dure más años en buen estado. Esta función anda de diez para los profesionales que no quieren cambiar su máquina tan seguido.

El regreso de funciones clásicas en macOS 26.4 El navegador Safari recupera una función que los usuarios pedían a gritos: la barra de pestañas compacta. Esta opción permite que la parte superior del navegador ocupe menos lugar, algo que sirve un montón en pantallas chicas como la de la MacBook Neo. El diseño condensa las pestañas y la barra de direcciones en una sola línea. Con macOS 26.4, cada persona puede elegir el estilo que más le guste desde los ajustes de apariencia del navegador.

MACOS 1 Los suscriptores de Creator Studio pueden generar imágenes con modelos de OpenAI en Freeform. 9to5mac Por otro lado, la aplicación Freeform también recibe cambios importantes para los suscriptores de Creator Studio. Los usuarios de esta aplicación en la Mac ahora pueden escalar imágenes de baja resolución y generar sugerencias de recorte automáticas. Además, el sistema permite crear imágenes nuevas usando modelos de inteligencia artificial de OpenAI. Es una herramienta que le da una mano grande a los creadores de contenido que trabajan con el ecosistema de Apple.