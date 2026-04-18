La historia de la pared que fue derribada por el Zonda y tardaron tres años en volver a levantar

El 8 de junio de 2023, el paso del Zonda dejó múltiples daños en Mendoza y una escena que sorprendió a vecinos de la Ciudad de Mendoza. En la calle Boulogne Sur Mer, una pared lindante a la Policía Montada se desplomó durante la madrugada. El derrumbe ocurrió cerca de las 5:00 hs. y no dejó heridos, aunque sí generó preocupación en la zona.

Ese mismo día, quienes salieron rumbo al trabajo se encontraron con las consecuencias del viento. Árboles caídos, cables cortados y veredas llenas de hojas formaron parte del paisaje. Pero la caída de la pared en la Montada fue uno de los episodios más visibles.

En el predio hay caballos, pero al momento del derrumbe estaban dentro de los boxes. Eso evitó una situación mayor, ya que ninguno escapó ni resultó lastimado. El foco entonces pasó a la estructura dañada y su pronta reparación.

Tras el derrumbe, vecinos confirmaron que en ese mismo mes se colocó un vallado provisorio. Era similar al que se usa en eventos o manifestaciones, pensado para delimitar el espacio y evitar riesgos. Días después, el 26 de junio, se reforzó con otro cierre, esta vez, de chapa.

El paso del Zonda dejó una imagen impactante en 2023 y una reparación que se extendió en el tiempo.

Con el paso del tiempo, el lugar mostró distintas etapas de intervención. Durante meses, la imagen fue la de una obra detenida o con avances muy lentos. El muro caído se convirtió en una postal habitual para quienes circulaban por Boulogne Sur Mer.

policia montada avenida boulogne sur mer (3) ALF PONCE MERCADO / MDZ

La situación se extendió durante años y generó sorpresa entre los vecinos. No se trataba de una obra de gran escala, pero la demora en la reconstrucción llamó la atención por su extensión en el tiempo.

Recién en 2026, la medianera aparece prácticamente completa. Se trata de una pared revestida, con un acabado conocido como “bolseado”, que deja una superficie uniforme sin ladrillos a la vista. Es un trabajo más fino en comparación con una pared común.

policia montada avenida boulogne sur mer (4) Lo que empezó como un derrumbe por viento Zonda terminó en una obra larga y fragmentada que recién ahora muestra su versión final. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Sin embargo, el resultado final tiene un detalle que no pasa desapercibido. Sobre la nueva estructura todavía permanecen carteles publicitarios, algo que contrasta con el aspecto renovado del muro. Esa mezcla genera una imagen particular en el lugar.

Así, lo que comenzó como un episodio del Zonda terminó en una obra larga y con distintas etapas. La reconstrucción llegó, pero dejó en el camino tres años de intervenciones parciales y una historia urbana que no pasó inadvertida.