Arthur Brooks y la clave de la felicidad: por qué no se alcanza, sino que se construye cada día

En una época donde la felicidad parece una meta que hay que alcanzar, Brooks plantea una idea central: la felicidad no es un objetivo que se consigue, sino un camino que se construye todos los días, incluso cuando las cosas no salen bien.

Arthur Brooks es profesor de Harvard y columnista de referencia sobre la felicidad en The Atlantic. Su último libro , El sentido de tu vida (2025) llega luego de dos títulos que fueron #1 del ranking del New York Times. Entre ellos, Construye la vida que anhelas, escrito junto a la célebre presentadora de tv estadounidense Oprah Winfrey (2023), y La madurez inteligente (2022). En su web personal, Brooks señala que lo más importante de su currículum es ser un estudiante permanente de la ciencia de la felicidad y el amor , además de esposo, padre, abuelo y católico.

Esa fue la pregunta que atravesó el diálogo que mantuvo con jóvenes del Opus Dei en el podcast de la plataforma Youth. “La felicidad no es un destino, es una dirección. Puedes hacer progresos, pero no llegar a la felicidad perfecta en esta vida”, explicó. Y lo sintetizó en una idea que atraviesa toda su propuesta: “No puedes ser completamente feliz en esta vida. Sólo puedes ser más feliz”. En esa línea, planteó que existe una diferencia clave entre lo que promete la cultura actual y lo que efectivamente construye bienestar en el tiempo. “La literatura de la felicidad expone los cuatro hábitos de la gente más feliz: la fe, la familia, la amistad y el trabajo que sirve a los demás”, señaló.

Lejos de proponer una mirada idealizada, Brooks insistió en que las dificultades forman parte inevitable de la experiencia humana. “Las experiencias negativas son parte de la vida: dolor, problemas, tristeza. Forma parte de estar vivo. Hay que ir con valor ante todo eso”. En un entorno marcado por la inmediatez, y donde las redes sociales amplifican la comparación constante, la conversación también abordó la idea de felicidad como construcción interior. “La felicidad no es un sentimiento. Es una combinación de tres macronutrientes: el disfrute, la satisfacción y el sentido”, explicó.

CHARLA FELICIDAD Mantuvo el diálogo sobre la felicidad, que mantuvo con jóvenes del Opus Dei. Opus Dei.

Uno de los momentos más llamativos del diálogo fue cuando Brooks vinculó la búsqueda de felicidad con una actitud contracultural. “Si quieres ser un rebelde de verdad, hay que amar a tus enemigos”, afirmó. Y agregó: “La cosa más normal del mundo es odiar a tus enemigos. Es súper fácil hacerlo. En las redes sociales puedes insultar, decir que te odio. Pero amar a los demás, incluso a quienes te insultan, eso es rebeldía de verdad. Si quieres ser contracultural, si quieres ser original, amar a los demás incluyendo la gente que te ha insultado, te cambia la vida. Lo he experimentado. Te cambia”. Para el especialista, ese tipo de decisiones no solo impactan en el entorno, sino en la propia vida: “Cuando alguien te ataca, la reacción natural es responder con enojo. Pero cuando decidís no hacerlo, te estás gestionando de una manera muy saludable. Responder con amor te cambia a vos y cambia a los demás”.

El diálogo también se detuvo en la búsqueda de sentido

Brooks propuso dos preguntas que, si se responden con honestidad, permiten encontrarlo: “¿Por qué naciste? ¿Por qué estarías dispuesto a dar la vida, fácilmente y con alegría?”. Según explicó, las respuestas no siempre aparecen en los estudios o en los logros externos, sino en la experiencia concreta de la vida: en el trabajo, en los desafíos y en la manera en que cada persona decide involucrarse con la realidad. En esa misma línea, retomó uno de los hallazgos más importante del estudio de Harvard sobre felicidad: el factor más determinante en la vida de las personas más felices no es el éxito ni el reconocimiento, sino la calidad de sus vínculos. “Tener relaciones cercanas: amar a los demás y dejarse amar”.

La conversación, lejos de ofrecer recetas rápidas, dejó planteada una idea que atraviesa gran parte del debate actual sobre bienestar: entender la felicidad como un camino, puede ser, en sí mismo, un cambio de dirección. Brooks fue invitado a participar en el podcast “El mundo nos espera”, en el que jóvenes del Opus Dei conversan con expertos a nivel mundial, en búsqueda de respuestas a temas trascendentales. En este episodio, disponible en Youtube y Spotify, se recoge un diálogo franco y abierto entre los chicos, Brooks e Isabel Rojas Estapé, psicóloga y divulgadora especializada en inteligencia emocional.

Podés escuchar el episodio completo en Spotify