Robaron un local de hamburguesas en la Quinta Sección durante la madrugada

Un robo volvió a sacudir a la Quinta Sección de la Ciudad de Mendoza durante la madrugada de este viernes. El local de hamburguesas TBT, ubicado en la esquina de Paso de los Andes y Agustín Álvarez, fue blanco de un asalto cometido por dos hombres jóvenes que quedaron registrados por las cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, cuando los delincuentes rompieron uno de los vidrios del comercio con una masa. Aprovechando ese acceso, lograron ingresar rápidamente al local y llevarse la caja registradora con una suma cercana a los 400 mil pesos.

Según relató a MDZ Radio Mariano Fulignia, dueño de TBT, la alerta llegó a través de la empresa de seguridad privada. “A las 6.06 nos llaman diciendo que se había roto un vidrio y que había entrado gente. Automáticamente dieron aviso a la policía y nosotros vinimos al local”, explicó.

Fulignia detalló que los ladrones estuvieron merodeando la zona antes de concretar el ingreso. “Rompieron el vidrio de ingreso por calle Agustín Álvarez con una masa, estaban preparados y mirando por dónde entrar”, contó el comerciante.

Una vez dentro, y con la alarma ya sonando, fueron directo al objetivo. “Buscaron la caja registradora y automáticamente salieron”, relató. Todo ocurrió en pocos minutos, lo que refuerza la idea de un robo planificado y ejecutado con rapidez.

En cuanto al monto sustraído, el dueño aclaró que habitualmente realizan retiros diarios o día por medio. “Ese día habíamos hecho retiro, así que en la caja habían cerca de 400 mil pesos”, señaló.

Preocupación por la inseguridad en la zona

Así Quedó El Local De TBT Tras El Robo (1) Mariano Godoy / MDZ Radio

El comerciante también se refirió al contexto de inseguridad que atraviesa el sector. “Se están dando bastantes robos en la zona desde hace tiempo. Hay semanas tranquilas y de golpe vuelve a pasar”, expresó, y remarcó la necesidad de un trabajo conjunto con municipios y fuerzas de seguridad.

Pese al mal momento, desde TBT decidieron no bajar los brazos ni cerrar sus puertas. El primer paso, según explicó Fulignia, es resolver el tema del seguro y reemplazar el vidrio roto para poder seguir funcionando con normalidad.

“Vamos a seguir trabajando de corrido, no vamos a cerrar”, afirmó. Además, adelantó que evaluarán nuevas medidas para reforzar la seguridad, aunque ya cuentan con cámaras y servicio privado.

Seguir adelante, pese al golpe

Así Quedó El Local De TBT Tras El Robo (2) Mariano Godoy / MDZ Radio

Desde lo personal, el impacto emocional también se hace sentir, aunque con cierta resignación. “Uno siempre sabe que esto puede pasar en algún momento. La idea es que no le pase a nadie, pero estaba dentro de las posibilidades”, reflexionó el dueño del local.

Aun así, destacó que dentro de todo la situación no pasó a mayores. “Gracias a Dios fue poco y fue tranquilo. Estamos contentos y tranquilos por eso”, concluyó.

El hecho vuelve a poner en agenda la preocupación por los robos nocturnos en zonas comerciales de la Ciudad de Mendoza, incluso en sectores tradicionalmente considerados tranquilos como la Quinta Sección.