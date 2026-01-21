Desde la cárcel, así reaccionó Morena Rial tras la detención de su mejor amiga por un robo millonario

La hija de Jorge Rial recibió la peor noticia en prisión. Su círculo íntimo, incluida la mujer que ofreció su casa para la domiciliaria, cayó por un "escruche" en la Costa.

El plan de Morena Rial para conseguir la prisión domiciliaria acaba de sufrir un revés que podría ser definitivo. Mientras la joven aguarda una resolución judicial, Evelyn Denise Martínez, su mejor amiga y la persona presentada como garante para su alojamiento, fue detenida acusada de integrar una banda que cometió un robo millonario en Costa del Este.

El escándalo no solo afecta la imagen de Morena, sino que la involucra directamente en una maniobra desesperada. Según revelaron en El Diario de Mariana (América TV), la influencer está al tanto de todo lo ocurrido y su primera reacción puso en riesgo su propia estrategia legal.

Un pedido insólito Embed - Desde la cárcel, la fuerte reacción de Morena Rial tras la detención de su mejor amiga: "Está enterada de..." Lejos de distanciarse del escándalo para cuidar su situación procesal, Morena intentó socorrer a sus amigas desde la cárcel. La información exclusiva indica que la mediática llamó de urgencia a su abogado, Alejandro Cipolla, con un pedido concreto: que asuma la defensa legal de la banda detenida.

Sin embargo, el letrado marcó un límite. "Ya hay respuesta de Cipolla: no va a ser el abogado de esta gente", confirmaron en el programa. La negativa del abogado busca proteger a Morena de un "abrazo de oso" judicial: "A ella no le conviene pegarse a esta gente en este momento donde se juega su domiciliaria", analizaron los especialistas, destacando la peligrosidad de la jugada de la joven.

El "escruche" de los 3 millones morena rial y amiga Morena Rial y Evelyn Martínez. Créditos: Archivo MDZ El hecho que terminó con las amigas de Morena tras las rejas ocurrió en una propiedad de la calle Los Claveles al 1200, en el Partido de La Costa. La banda aprovechó que un turista de 59 años salió apenas una hora a la playa para ingresar por una ventana.