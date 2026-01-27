Robo en Ciudad: destrozaron el vidrio para entrar en una chocolatería del centro mendocino

Una chocolatería, ubicada sobre la calle Belgrano, fue el lugar de un robo este martes. De su interior solo se llevaron unos pocos productos.

Un negocio de comida, localizado en el centro de Ciudad de Mendoza, amaneció con su vidriera totalmente destrozada este martes. Todo habría ocurrido en el contexto de un robo, aunque solo se llevaron pocos productos del interior de dicho local.

El hecho ocurrió sobre las 6.15, cuando delincuentes destrozaron el vidrio de una chocolatería para ingresar a él. Sin embargo, el interior del mismo se encontraba prácticamente intacto y no se habían llevado más que algunos bienes que estan a la venta.

WhatsApp Image 2026-01-27 at 9.20.29 AM (2) Según relataron fuentes policiales, aunque al principio se pensó que los ladrones solo se llevaron una computadora portátil, esta estaba en otro lado.