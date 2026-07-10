Conductores motoristas del Ejército completaron una instrucción en la Guarnición de Boulogne para maximizar el rendimiento del flamante material rodante.

El Ministerio de Defensa, a través del Ejército Argentino, formalizó el desarrollo de una capacitación específica destinada a los suboficiales conductores motoristas seleccionados para operar las nuevas unidades de camiones Mercedes-Benz Unimog U4000.

Las actividades de instrucción tuvieron lugar en las instalaciones de la Dirección de Arsenales, con el propósito de que el personal técnico asimile y aproveche las renovadas capacidades operativas que introduce este material rodante de última generación dentro de la Fuerza.

El programa pedagógico se estructuró sobre dos ejes complementarios. El segmento teórico se focalizó en el desglose de las especificaciones de ingeniería y la tecnología integrada de fábrica.

Por su parte, el módulo práctico se llevó a cabo en la pista de conducción especializada de la Guarnición Ejército Boulogne, un predio equipado con rampas de pendientes pronunciadas, sectores de grava y diversos obstáculos diseñados para recrear las condiciones de alta exigencia que los vehículos deben sortear habitualmente en misiones de terreno.

El Ejército Argentino capacita a sus conductores para operar los nuevos camiones Unimog U4000 Ejército Argentino Evolución tecnológica frente al histórico modelo U416 La llegada del Unimog U4000 representa un salto cualitativo significativo respecto del histórico y noble Unimog U416, vehículo que prestó servicio durante décadas en las filas de la institución. El jefe del curso de capacitación ponderó los principales contrastes técnicos entre ambas generaciones de camiones tácticos: