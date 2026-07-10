El Ejército Argentino capacita a sus conductores para operar los nuevos camiones Unimog U4000
Conductores motoristas del Ejército completaron una instrucción en la Guarnición de Boulogne para maximizar el rendimiento del flamante material rodante.
El Ministerio de Defensa, a través del Ejército Argentino, formalizó el desarrollo de una capacitación específica destinada a los suboficiales conductores motoristas seleccionados para operar las nuevas unidades de camiones Mercedes-Benz Unimog U4000.
Las actividades de instrucción tuvieron lugar en las instalaciones de la Dirección de Arsenales, con el propósito de que el personal técnico asimile y aproveche las renovadas capacidades operativas que introduce este material rodante de última generación dentro de la Fuerza.
El programa pedagógico se estructuró sobre dos ejes complementarios. El segmento teórico se focalizó en el desglose de las especificaciones de ingeniería y la tecnología integrada de fábrica.
Por su parte, el módulo práctico se llevó a cabo en la pista de conducción especializada de la Guarnición Ejército Boulogne, un predio equipado con rampas de pendientes pronunciadas, sectores de grava y diversos obstáculos diseñados para recrear las condiciones de alta exigencia que los vehículos deben sortear habitualmente en misiones de terreno.
Evolución tecnológica frente al histórico modelo U416
La llegada del Unimog U4000 representa un salto cualitativo significativo respecto del histórico y noble Unimog U416, vehículo que prestó servicio durante décadas en las filas de la institución. El jefe del curso de capacitación ponderó los principales contrastes técnicos entre ambas generaciones de camiones tácticos:
Monitoreo electrónico integral: A diferencia de la mecánica netamente analógica del U416, el 100% de los componentes y sistemas del U4000 se encuentran supervisados por sensores y computadoras de a bordo, facilitando la detección e identificación temprana de anomalías operativas.
Capacidad y protección: La nueva plataforma incrementa el volumen de carga útil y optimiza los estándares de habitabilidad y seguridad, resguardando la integridad física tanto de la tripulación en cabina como de la sección de tropa transportada en la caja.
Eficiencia mecánica: Dispone de una planta motriz que eroga una mayor entrega de potencia con un índice de consumo de combustible optimizado, combinación que eleva los rangos de autonomía y velocidad final en los traslados logísticos.
Los cursantes profundizaron sus conocimientos en la interacción entre la mecánica convencional y las interfases digitales del camión, adquiriendo las destrezas necesarias para realizar un guiado seguro y eficiente en geografías de baja adherencia.
Planificación didáctica y sustentabilidad del material
El proceso formativo contempló una etapa preliminar orientada al adiestramiento de los propios instructores de la Dirección de Arsenales. Este grupo técnico se encargó de analizar los manuales de fábrica, asimilar los conceptos de la electrónica aplicada a la automoción y realizar rigurosos ensayos de rodaje antes de confeccionar el esquema de contenidos definitivo para los futuros conductores.
Esta iniciativa se inscribe dentro del plan de modernización de capacidades que lleva adelante la Fuerza. Desde el organismo señalaron que una adecuada preparación del factor humano es un requisito indispensable para prolongar el ciclo de vida útil de las unidades adquiridas, garantizando de forma simultánea que los conocimientos técnicos incorporados sean transmitidos de manera sistemática a las próximas promociones de motoristas del Ejército Argentino.